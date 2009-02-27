Samsung выпустит OLED-телевизоры до конца года

До конца текущего года Samsung намерен освоить выпуск не только телевизоров с OLED-экранами. Компания также планирует начать устанавливать такие дисплеи в мониторы и ноутбуки. В 2010 году, по мнению Samsung, можно будет приступить к выпуску гибких экранов.