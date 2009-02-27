Samsung выпустит OLED-телевизоры до конца года

До конца текущего года Samsung намерен освоить выпуск не только телевизоров с OLED-экранами. Компания также планирует начать устанавливать такие дисплеи в мониторы и ноутбуки. В 2010 году, по мнению Samsung, можно будет приступить к выпуску гибких экранов.
В настоящее время Samsung способен выпускать два миллиона OLED-экранов ежегодно. До конца года компания рассчитывает удвоить этот показатель. По расчетам Samsung, в 2010 году производственные мощности должны позволить выпускать восемь миллионов OLED-дисплеев ежегодно.
Впервые OLED-телевизоры Samsung были анонсированы в 2007 году. Тогда сообщалось, что южнокорейская компания планирует выпускать OLED-телевизоры с диагональю экрана от 14 до 42 дюймов. В октябре 2008 года был представлен OLED-телевизор Samsung с 40-дюймовым экраном.
В настоящее время единственным серийным OLED-телевизором является Sony XEL-1. В Японии он продается с конца 2007 года. В США этот телевизор появился в начале 2008 года, в 2009 году Sony XEL-1 начал продаваться в Европе.
В отличие от ЖК-панелей, OLED-телевизоры более тонкие и потребляют мало энергии. Однако их производство весьма дорого.