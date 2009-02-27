"Розовая пантера - 2" лидирует в российском прокате

Далее следуют оскароносный фильм Дэнни Бойла "Миллионер из трущоб" (15,79 миллиона рублей, или 433,5 тысячи долларов), "Загадочная история Бенджамина Баттона" (14,73 миллиона рублей, или 404,29 тысячи долларов), "День рождения Алисы" (4,67 миллиона рублей, или 128,14 тысячи долларов) и "Другой мир: Восстание ликанов" (4,4 миллиона рублей, или 121 тысяча долларов).