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"Розовая пантера - 2" лидирует в российском прокате

27 февраля 2009, 13:46
Приключения инспектора-катастрофы Жака Клюзо в "Розовой пантере - 2" вызвали наибольший интерес у зрителей за прошедший уик-энд, принеся в кассу 60,4 миллиона рублей (1,66 миллиона долларов).

Следом с небольшим отставанием идет отечественный триллер "Юленька" с результатом в 55,68 миллиона рублей, или 1,53 миллиона долларов, и третье место занимает драма о шоппинге "Шопоголик", собравшая 37,53 миллиона рублей, или 1,03 миллиона долларов.

С большим отрывом по ниспадающей расположились фильм "Австралия" (24,96 миллиона рублей, или 685 тысяч долларов), фаворит прошлого уикэнда "Пятница, 13" (19,59 миллиона рублей, или 537,68 тысячи долларов), семейная комедия "Отель для собак" (15,9 миллиона рублей, или 436,37 тысячи долларов).

Далее следуют оскароносный фильм Дэнни Бойла "Миллионер из трущоб" (15,79 миллиона рублей, или 433,5 тысячи долларов), "Загадочная история Бенджамина Баттона" (14,73 миллиона рублей, или 404,29 тысячи долларов), "День рождения Алисы" (4,67 миллиона рублей, или 128,14 тысячи долларов) и "Другой мир: Восстание ликанов" (4,4 миллиона рублей, или 121 тысяча долларов).

#Новости#Россия#Кино#Таня#Культура
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