Предприимчивые тюменцы обманом получили 15 квартир

В отношении Вячеслава Миронова материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. В настоящее время в Пермском краевом суде в отношении него рассматривается уголовное дело о махинациях с жильем, заказном убийстве, сопряженном с похищением человека, и других преступлениях, которые он совершил в Перми в 2000–2002 годы. После завершения этого процесса Миронов будет предан суду и в Тюмени.