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Предприимчивые тюменцы обманом получили 15 квартир

27 февраля 2009, 14:55
Прокуратурой Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении одной из участниц преступной группы, которая обманным путем завладела 15 муниципальными квартирами
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Тюмень

Прокуратурой Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы Тюмени Ольги Тишиной.

Органами предварительного следствия она обвиняется в том, что в период с декабря 2005 по декабрь 2007 года. совместно с сожителем Вячеславом Мироновым провернула в областном центре целую серию афер с муниципальным жильем. У обоих был опыт работы в сфере риэлтерской деятельности, сообщает прокуратура области.

По версии следствия, Миронов находил в Тюмени пустующее муниципальное жилье, а также квартиры, наниматели которых умерли. С целью неправомерного завладения жилыми помещениями он совместно с Тишиной изготовлял фальшивые документы.

В ряде случаев это были фиктивные судебные решения о признании подставных лиц членами семьи умершего нанимателя и обязании Тюменского городского имущественного казначейства заключить с ними договоры социального найма. После оформления указанных договоров мошенники квартиры Тюмени приватизировали и продавали. Иногда составлялись поддельные доверенности на приватизацию и отчуждение жилья от имени граждан, которых уже не было в живых.

В тех случаях, когда муниципальное жилье пустовало, приватизация жилых помещений осуществлялась по подложным документам на вымышленных лиц, после чего жилые помещения продавались, покупка квартиры в Тюмени не спасало ситуацию.

В результате данных мошеннических действий администрация Тюмени в 2005–2007 годах лишилась 15 муниципальных квартир общей стоимостью более 15,5 млн. рублей.

Ольге Тишиной предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч.1 ст.327 УК РФ (подделка официальных документов). По решению суда она заключена под стражу.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой области материалы уголовного дела в отношении Тишиной в 20 томах направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

В отношении Вячеслава Миронова материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. В настоящее время в Пермском краевом суде в отношении него рассматривается уголовное дело о махинациях с жильем, заказном убийстве, сопряженном с похищением человека, и других преступлениях, которые он совершил в Перми в 2000–2002 годы. После завершения этого процесса Миронов будет предан суду и в Тюмени.

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