Нефть стала стоить больше 45 долларов за баррель

Стоимость фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в апреле в Нью-Йорке выросла на 2,72 доллара (около шести процентов), достигнув уровня в 45,22 доллара за баррель. В Лондоне аналогичные фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 2,22 доллара и достигли 46,51 доллара за баррель.
Напомним, что в среду цены на нефть также выросли на шесть процентов. Причиной роста стал доклад правительства США, в котором отмечается сокращение запасов топлива за неделю на 3,4 миллиона баррелей, а также рост спроса на горючее со стороны потребителей. Эти данные были восприняты участниками рынка как положительный сигнал, свидетельствующий о том, что длительное снижение цен на нефть может смениться некоторым ростом. Положительные изменения цен на нефть подняли котировки российских нефтяных компаний: так, акции "Роснефти" и "Лукойла" подорожали за день на 8,91 и на 9,09 процента соответственно.
В то же время американские фондовые индексы в четверг незначительно упали. Dow Jones опустился на 1,22 процента, Nasdaq - на 1,58 процента, а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,58 процента.