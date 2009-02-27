Нефть стала стоить больше 45 долларов за баррель

Напомним, что в среду цены на нефть также выросли на шесть процентов. Причиной роста стал доклад правительства США, в котором отмечается сокращение запасов топлива за неделю на 3,4 миллиона баррелей, а также рост спроса на горючее со стороны потребителей. Эти данные были восприняты участниками рынка как положительный сигнал, свидетельствующий о том, что длительное снижение цен на нефть может смениться некоторым ростом. Положительные изменения цен на нефть подняли котировки российских нефтяных компаний: так, акции "Роснефти" и "Лукойла" подорожали за день на 8,91 и на 9,09 процента соответственно.