Масляничные катания на лошадях порадовали тюменских ребятишек

Родителям затея с лошадьми, несомненно, нравится. «Каждый год наши детки катаются в садике на лошадях. Я считаю, что общение с животными идет детишкам на пользу: радость охватывает всех и каждого. Такие катания придают ощущение праздника и приближения весны, - отмечает одна их пришедших родителей, - Для детей вообще важно не просто гулять на улице и заниматься с воспитателем, а отвлечься и почувствовать себя в празднике. Мы рады, что наш детский сад организовывает подобные развлечения».