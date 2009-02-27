Масляничные катания на лошадях порадовали тюменских ребятишек

Организация масленицы в этом детском саду проходит в несколько этапов. Вчера для ребят были организованы концерт, праздничные гуляния и создание чучела масленицы. Дети с горящими от восторга глазами наперебой рассказывают о том, как прошел день и как они ожидают появления главной гостьи сегодняшнего дня – лошадки.
Темная лошадка с белоснежной повозкой поджидала детсадовцев после завтрака. Ребятишки с радостными криками высыпали на улицу и толпились возле повозки. Ожидая своей очереди, малыши катались на горке и играли в снежки. Уследить за эмоциональными малышами были приглашены и родители.
Родителям затея с лошадьми, несомненно, нравится. «Каждый год наши детки катаются в садике на лошадях. Я считаю, что общение с животными идет детишкам на пользу: радость охватывает всех и каждого. Такие катания придают ощущение праздника и приближения весны, - отмечает одна их пришедших родителей, - Для детей вообще важно не просто гулять на улице и заниматься с воспитателем, а отвлечься и почувствовать себя в празднике. Мы рады, что наш детский сад организовывает подобные развлечения».
«На масленицу по народной традиции детей катают на лошадях. Наш сад следует этой традиции уже несколько лет. Кратковременное общение с лошадьми вызывает у детей множество положительных эмоций, поднимает настроение, что немаловажно. Дети всегда ждут таких катаний и с удовольствием катаются. Для городских детей свободное общение с лошадьми является диковинкой, в саду даже есть детки, которые не видели таких животных никогда» - пояснила психолог сада Ирина Шкуратова.