Фонд «Возрождение Тобольска» отмечает 15-летие

Сегодняшний репертуар великолепной вокалистки - это произведения советских и современных российских композиторов, старинные русские романсы, народные песни, фольклорные изюминки, древние напевы Урала и Сибири. Татьяну Петрову отличает высокое исполнительское мастерство, духовность, приверженность народным песенным традициям, глубокое уважение к зрительской аудитории, сценическая культура. Московская гостья, очарованная огромными переменами, произошедшими в древней столице Сибири, выразила намерение еще раз побывать с концертом на блогословенной тобольской земле.