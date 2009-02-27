nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Фонд «Возрождение Тобольска» отмечает 15-летие

27 февраля 2009, 12:43
Фонд «Возрождение Тобольска» отмечает 15-летие. В рамках юбилейных мероприятий на сцене ДК «Синтез» прошел единственный концерт народной певицы России Татьяны Петровой.

Фонд «Возрождение Тобольска» отмечает 15-летие. В рамках юбилейных мероприятий на сцене тобольского ДК «Синтез» прошел единственный концерт народной певицы России Татьяны Петровой. С творчеством Татьяны Юрьевны, высоко оцененным классиком российской литературы Валентином Распутиным, тоболяки впервые познакомились двадцать лет назад.

Сегодняшний репертуар великолепной вокалистки - это произведения советских и современных российских композиторов, старинные русские романсы, народные песни, фольклорные изюминки, древние напевы Урала и Сибири. Татьяну Петрову отличает высокое исполнительское мастерство, духовность, приверженность народным песенным традициям, глубокое уважение к зрительской аудитории, сценическая культура. Московская гостья, очарованная огромными переменами, произошедшими в древней столице Сибири, выразила намерение еще раз побывать с концертом на блогословенной тобольской земле.

Как сообщает пресс-служба главы администрации города, благодарные тоболяки долго не отпускали со сцены популярную исполнительницу, подарив ей на прощание бурные продолжительные аплодисменты и букеты цветов.

#Новости#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25