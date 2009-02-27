Фонд «Возрождение Тобольска» отмечает 15-летие. В рамках юбилейных мероприятий на сцене тобольского ДК «Синтез» прошел единственный концерт народной певицы России Татьяны Петровой. С творчеством Татьяны Юрьевны, высоко оцененным классиком российской литературы Валентином Распутиным, тоболяки впервые познакомились двадцать лет назад.
Сегодняшний репертуар великолепной вокалистки - это произведения советских и современных российских композиторов, старинные русские романсы, народные песни, фольклорные изюминки, древние напевы Урала и Сибири. Татьяну Петрову отличает высокое исполнительское мастерство, духовность, приверженность народным песенным традициям, глубокое уважение к зрительской аудитории, сценическая культура. Московская гостья, очарованная огромными переменами, произошедшими в древней столице Сибири, выразила намерение еще раз побывать с концертом на блогословенной тобольской земле.
Как сообщает пресс-служба главы администрации города, благодарные тоболяки долго не отпускали со сцены популярную исполнительницу, подарив ей на прощание бурные продолжительные аплодисменты и букеты цветов.