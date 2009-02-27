C 1 марта тюменцы смогут оформлять ДТП без помощи инспекторов

В случаях, когда в результате столкновения с участием двух транспортных средств, вред причинен только имуществу, а водители, пассажиры и другие участники дорожного движения не пострадали, оформление документов о ДТП может быть осуществлено без участия сотрудников ГИБДД. Разумеется, у участников происшествия не должно быть разногласий об обстоятельствах и характере повреждений, а их гражданская ответственность должна быть застрахована в соответствии с законодательством (ОСАГО). Сумма ущерба в подобных случаях не может превышать 25 тысяч рублей, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГИБДД Тюменской области.