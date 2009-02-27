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C 1 марта тюменцы смогут оформлять ДТП без помощи инспекторов

27 февраля 2009, 12:32
С 1 марта в силу вступает Постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее пункт 2.6.1 Правил дорожного движения, который разрешит водителям – участникам незначительных дорожно-транспортных происшествий обходиться без помощи сотрудников ГИБДД.
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Тюмень

С 1 марта в силу вступает Постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее пункт 2.6.1 Правил дорожного движения, который разрешит водителям – участникам незначительных дорожно-транспортных происшествий обходиться без помощи сотрудников ГИБДД.

В случаях, когда в результате столкновения с участием двух транспортных средств, вред причинен только имуществу, а водители, пассажиры и другие участники дорожного движения не пострадали, оформление документов о ДТП может быть осуществлено без участия сотрудников ГИБДД. Разумеется, у участников происшествия не должно быть разногласий об обстоятельствах и характере повреждений, а их гражданская ответственность должна быть застрахована в соответствии с законодательством (ОСАГО). Сумма ущерба в подобных случаях не может превышать 25 тысяч рублей, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Если обстоятельства дорожно-транспортного происшествия совпадают с описанными выше, водители транспортных средств, при взаимном согласии, заполняют соответствующие бланки извещений о дорожно-транспортном происшествии и обращаются в страховую компанию. В данном случае водители не обязаны вызывать и ожидать сотрудников ГИБДД.

Режим работы экипажей дежурной части полка ДПС ГИБДД г. Тюмени по выезду на дорожно-транспортные происшествия не изменится. Сотрудники Госавтоинспекции по-прежнему готовы выехать на любую автоаварию. Вместе с тем, новая система должна облегчить жизнь автомобилистов, ставших участниками мелких дорожно-транспортных происшествий или невольными их заложниками, вынужденными терять в дорожных пробках массу времени.

Телефоны дежурной части полка ДПС ГИБДД г. Тюмени: 794-610, 794-636.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Ксения#Общество
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