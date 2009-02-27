"Аквариум" возвращается к концертной деятельности

Первый концерт пройдет 20 марта в Санкт-Петербурге. Затем на 24 марта запланировано выступление в Костроме, 26 и 28 марта состоятся выступления "Аквариума" во Владимире и Нижнем Новгороде соответственно. В апреле музыканты планируют дать концерты в Москве, Минске, Вильнюсе и Риге.
Напомним, в конце прошлого года "Аквариум" отменил запланированные ранее концерты. Сначала на официальном сайте музыкантов появилась информация, что это связано с "острыми медицинскими показаниями" у лидера группы Бориса Гребенщикова, однако потом сменилась нейтральным сообщением о неких причинах "технического характера".
Позже стало известно, что у Бориса Гребенщикова начало резко ухудшаться зрение, и он вынужден был обратиться за помощью к врачам.