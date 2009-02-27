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"Аквариум" возвращается к концертной деятельности

27 февраля 2009, 19:51
Популярная российская рок-группа "Аквариум" после продолжительного перерыва возвращается к концертной деятельности. Информация о предстоящих гастролях появилась на официальном сайте группы.

Первый концерт пройдет 20 марта в Санкт-Петербурге. Затем на 24 марта запланировано выступление в Костроме, 26 и 28 марта состоятся выступления "Аквариума" во Владимире и Нижнем Новгороде соответственно. В апреле музыканты планируют дать концерты в Москве, Минске, Вильнюсе и Риге.

Напомним, в конце прошлого года "Аквариум" отменил запланированные ранее концерты. Сначала на официальном сайте музыкантов появилась информация, что это связано с "острыми медицинскими показаниями" у лидера группы Бориса Гребенщикова, однако потом сменилась нейтральным сообщением о неких причинах "технического характера".

Позже стало известно, что у Бориса Гребенщикова начало резко ухудшаться зрение, и он вынужден был обратиться за помощью к врачам.

#Новости#Музыка#Рок#Таня#Культура
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