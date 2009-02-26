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Ялуторовских школьников научат быть журналистами

26 февраля 2009, 14:14
В конце февраля в Ялуторовском районе продолжила свою работу Школа юного журналиста, организованная отделом образования администрации района совместно с лабораторией инновационных технологий ТюмГУ.

Напомним, проект был впервые запущен в 2007 году, в нем принимают участие школьники Ялуторовского района. Основная цель Школы юного журналиста – профориентационная работа среди школьников, поиск талантливых детей, развитие у них творческих навыков.

С ребятами занимаются преподаватели отделения журналистики ТюмГУ, они знакомят их с азами профессии: читают лекции по истории и теории журналистики, рассказывают о различных методах подачи информации, журналистских жанрах и новых тенденциях развития СМИ. На тренингах и в ролевых играх ученики развивают и закрепляют различные навыки: как сплотиться в единую команду и правильно выработать цель, как взять интервью у сложного собеседника.

Школьники делают и первые шаги в профессии: пишут заметки, репортажи, берут интервью, которые будут опубликованы в тюменских изданиях. В программе предусмотрены экскурсии в СМИ Ялуторовского района, это позволит детям более полно представить себе профессию журналиста.

В Школе юного журналиста занимаются старшеклассники, некоторые из них, например, ученица 10 класса Южной школы Оксана Ануфриенко, уже определились с выбором профессии – это будет журналистика. Весной уче6а в Школе юного журналиста подойдет к концу, участники получат специальные сертификаты.

#Новости#Тюменская область#Школы#Таня#Общество
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