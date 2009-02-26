Ялуторовских школьников научат быть журналистами

С ребятами занимаются преподаватели отделения журналистики ТюмГУ, они знакомят их с азами профессии: читают лекции по истории и теории журналистики, рассказывают о различных методах подачи информации, журналистских жанрах и новых тенденциях развития СМИ. На тренингах и в ролевых играх ученики развивают и закрепляют различные навыки: как сплотиться в единую команду и правильно выработать цель, как взять интервью у сложного собеседника.