Валерия и Анна Семенович поборются за участие в "Евровидении" от России

Финал российского отборочного конкурса состоится 7 марта в 20:00 в прямом эфире на Первом канале. После того, как все 15 участников исполнят свои песни, народным голосованием путем звонков и sms-сообщений будет отобрана тройка лидеров. Из них жюри выберет одного победителя.