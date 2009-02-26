Валерия и Анна Семенович поборются за участие в "Евровидении" от России

В числе финалистов вошли Алекса (с композицией "Не думать о тебе"), "Брейкдаун" ("Breakdown"), Валерия ("Back to Love"), Алексей Воробьев ("Heart Hunting"), Венгер Коллектив ("9 o'clock Moscow night"), Полина Гриффитс ("Love is Independent"), "Кватро" ("Люблю тебя"), Томас Кристансен ("One More Try"), "Принцесса Авеню" ("Never, Never…"), Тим Рокс ("The happiest man"), Анна Семенович ("Лове ловила"), Николай Фокеев ("You can stop the time"), Plazma ("Never Ending Story"), Nano ("Triator"), Unisex ("Ай-яй-яй").
В жюри российского конкурса вошли музыкальные и телевизионные продюсеры Юрий Аксюта, Ким Брейтбург, Александр Дулов, Игорь Крутой, Александр Лунев, Игорь Матвиенко, Владимир Матецкий, Константин Меладзе, Рубен Оганесов, Лариса Синельщикова, Максим Фадеев, а также ответственный секретарь Организационного комитета по проведению конкурса "Евровидение-2009" при правительстве РФ Александр Баранников и председатель Совета по гуманитарному сотрудничеству стран СНГ Джахан Поллыева.
Финал российского отборочного конкурса состоится 7 марта в 20:00 в прямом эфире на Первом канале. После того, как все 15 участников исполнят свои песни, народным голосованием путем звонков и sms-сообщений будет отобрана тройка лидеров. Из них жюри выберет одного победителя.
Россия, как победитель прошлогоднего конкурса, автоматически проходит в финал "Евровидения-2009", который состоится 16 мая в спорткомплексе "Олимпийский".