Валерия и Анна Семенович поборются за участие в "Евровидении" от России

В числе финалистов вошли Алекса (с композицией "Не думать о тебе"), "Брейкдаун" ("Breakdown"), Валерия ("Back to Love"), Алексей Воробьев ("Heart Hunting"), Венгер Коллектив ("9 o'clock Moscow night"), Полина Гриффитс ("Love is Independent"), "Кватро" ("Люблю тебя"), Томас Кристансен ("One More Try"), "Принцесса Авеню" ("Never, Never…"), Тим Рокс ("The happiest man"), Анна Семенович ("Лове ловила"), Николай Фокеев ("You can stop the time"), Plazma ("Never Ending Story"), Nano ("Triator"), Unisex ("Ай-яй-яй").