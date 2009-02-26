В Тюменском районе откроются четыре детских сада

Несмотря на некоторое сокращение бюджетных средств на образование, планы на этот год не менее масштабны. 1 марта откроет свои двери детский сад в селе Горьковка. Ремонтные работы в здании уже завершены, сейчас заканчивается комплектация заведения необходимым оборудованием и инвентарем. До конца года детские сады появятся еще в Созоновском, Кулаковском и Винзилинском муниципальных образованиях.