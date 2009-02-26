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В Тюменском районе откроются четыре детских сада

26 февраля 2009, 11:35
25 февраля в администрации Тюменского района прошло заседание Совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование».
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Тюмень

25 февраля в администрации Тюменского района прошло заседание Совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование». Его провел первый заместитель главы Тюменского района Валерий Черепанов. В работе Совета принял участие председатель Думы Тюменского района Александр Крупин, главы муниципальных образований, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управления информационной политики Тюменского муниципального округа.

Об итогах работы за 2008 год и планах на 2009 членам Совета рассказала начальник управления образования администрации Тюменского района Наталья Бирюкова. По ее словам, плановые показатели оценки развития системы образования в 2008 году были достигнуты в полном объеме. Учащиеся района по сумме баллов по двум основным предметам ЕГЭ были признаны лучшими в области.

Для поощрения лучших педагогов из бюджета было выделено 4,5 миллиона рублей. В различных муниципальных образованиях района было построено 11 двухквартирных домов для учителей, выделялись квартиры и земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Все это позволило существенно сократить дефицит преподавательских кадров в сельских школах, повысить общий уровень образования.

Несмотря на некоторое сокращение бюджетных средств на образование, планы на этот год не менее масштабны. 1 марта откроет свои двери детский сад в селе Горьковка. Ремонтные работы в здании уже завершены, сейчас заканчивается комплектация заведения необходимым оборудованием и инвентарем. До конца года детские сады появятся еще в Созоновском, Кулаковском и Винзилинском муниципальных образованиях.

На протяжении последних лет повышенное внимание уделялось обеспечению школьников горячим питанием. Благодаря проведенной работе в Тюменском районе этот показатель выше среднеобластных значений. В этом году на обеспечение горячей пищей только школьников начальных классов выделено 3,5 миллиона рублей. Это позволит накормить горячими обедами 100% школьников начальных классов. 31 человек будет получать в учебных заведениях специализированное диетическое питание.

В планах на этот год отремонтировать девять учебных учреждений, а также, благодаря поддержке областного бюджета, закупить 15 автобусов для доставки в школы ребят из отдаленных населенных пунктов.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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