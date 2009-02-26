Ученые заметили активное таяние Антарктиды

Эти данные были получены в результате исследования, проведенного в рамках Международного полярного года. Основные результаты приводит Associated Press.
До настоящего момента многие ученые считали, что последствия роста температур наблюдаются на узком выступе Антарктиды, обращенном в сторону Южной Америки. Однако наблюдения, полученные с помощью спутников, показали, что таяние льдов распространилось дальше, захватив часть территории континента, получившую название Западная Антарктида.
Спутниковые данные показали, что крупные ледники, находящиеся в западной части Антарктиды, сползают в океан заметно быстрее, чем раньше. Так, скорость движения ледника Смита (Smith Glacier) возросла на 83 процента по сравнению с уровнем 1992 года. Один из крупнейших ледников Западной Антарктики - ледник Сосновый Остров (Pine Island Glacier) движется на 40 процентов быстрее, чем в 1970-х годах.
Один из авторов исследования рассказал, что ускоренное движение ледников связано с тем, что плавучие льды, которые препятствуют их перемещениям, стали таять. Кроме того, сами ледники ежегодно теряют около 114 миллиардов тонн льда. Приблизительно столько весит ледяной покров Гренландии. Таяние льдов связано с повышением среднегодовой температуры. Согласно недавнему исследованию, проведенному специалистами Университета Вашингтона, в последнее время в Западной Антарктике ежегодно становится на 0,1 градуса теплее.
Ученые отмечают, что в случае, если ледники Западной Антарктики разрушатся практически полностью, уровень мирового океана поднимется от одного до полутора метров.