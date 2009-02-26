Ученые заметили активное таяние Антарктиды

Один из авторов исследования рассказал, что ускоренное движение ледников связано с тем, что плавучие льды, которые препятствуют их перемещениям, стали таять. Кроме того, сами ледники ежегодно теряют около 114 миллиардов тонн льда. Приблизительно столько весит ледяной покров Гренландии. Таяние льдов связано с повышением среднегодовой температуры. Согласно недавнему исследованию, проведенному специалистами Университета Вашингтона, в последнее время в Западной Антарктике ежегодно становится на 0,1 градуса теплее.