Тюменцы бесплатно увидят промо-ролик анимационного фильма «Монстры против пришельцев»

1 марта, в воскресенье, кинотеатр «СИНЕМА ПАРК» приглашает на эксклюзивный показ 30-минутного фрагмента из нового анимационного фильма «Монстры против пришельцев» в формате 3D. Абсолютно бесплатно все пришедшие смогут не только оценить 3D-эффект, но и сфотографироваться с ростовой куклой «Б.О.Б.». Также всех гостей ждет шоу-программа.
Напомним, мультфильм «Монстры против пришельцев» выйдет в прокат 19 марта 2009 года.
По сценарию, в Сюзан Мёрфи, девушку из Калифорнии, прямо в день ее свадьбы попадает метеорит, полный всякой дряни из космоса, в результате чего она вдруг начинает расти и вырастает до пятнадцати метров. Встревоженные появлением нового монстра, военные сразу берутся за дело: Сюзан отлавливают и увозят на секретную правительственную базу. Там её переименовывают в Гигантику и запирают вместе с другими монстрами: гениальным, но насекомоголовым доктором наук Тараканом; брутальным рыбочеловеком по кличке Недостающее Звено; желеподобным и неубиваемым Б. О. Бом и стометровым Насекомозавром. Правда, их тюремное заключение длится недолго: на Землю нападает инопланетный робот, и отчаявшийся Президент, поддавшись уговорам генерала Воякера, отправляет разношерстную команду монстров на спасение планеты от неминуемой гибели.
Развлекательная программа начнется в «СИНЕМА ПАРКЕ» в 16-00, трансляция промо-ролика стартует в 17-00. Спешите увидеть!