Тюменским таможенникам рассказали историю коррупции в Сибири

Так, первый губернатор Тобольский Матвей Гагарин оставил после семилетнего своего правления знаменитый Тобольский кремль, собрал на свои деньги «сибирскую коллекцию» Эрмитажа. В то же время, живя в роскоши, далеко не на свои заработанные деньги, погряз в пиршествах, балах и продолжительных праздниках, а закончил свою карьеру государственного служащего после многочисленных допросов и пыток на виселице перед окнами Юстиц-коллегии в столице Российской Империи.