Тюменским таможенникам рассказали историю коррупции в Сибири

«Коррупция в Сибири. Исторический аспект» - так называлась лекция, организованная кадровой службой Тюменской таможни 25 февраля 2009 года.
Реализуя основные требования «Аналитической программы ФТС России «Борьба с проявлениями коррупции и должностными преступлениями в таможенных органах на период 2007 –2009 годы», в рамках профессиональной учебы с начальниками таможенных постов, структурных подразделений и резервом кадров для выдвижения на вышестоящую должность в таможне прошло необычное занятие.
Специально для должностных лиц таможенных органов, старшим сотрудником областного краеведческого музея С.Л. Беловым были подготовлены материалы из истории развития коррупции на территории нашего края. В лекции использовались как научные исследования историков, так и документы XVI-XIX веков, раскрывающие сущность этого пагубного явления в государственной службе. Были представлены иллюстрации художников и документоведов-архивистов, фотографии из фонда музея, подробно свидетельствующие о коррупции как социальном явлении и применении в различные исторические периоды способов борьбы с ней.
Вместе с информацией о взяточничестве всех мастей, таможенники узнали много нового из жизни крупных общественных деятелей Сибири и г. Тюмени, подробности их сложной и, порой, трагической судьбы.
Так, первый губернатор Тобольский Матвей Гагарин оставил после семилетнего своего правления знаменитый Тобольский кремль, собрал на свои деньги «сибирскую коллекцию» Эрмитажа. В то же время, живя в роскоши, далеко не на свои заработанные деньги, погряз в пиршествах, балах и продолжительных праздниках, а закончил свою карьеру государственного служащего после многочисленных допросов и пыток на виселице перед окнами Юстиц-коллегии в столице Российской Империи.
Увлекательным был рассказ сотрудника музея о великом градоначальнике, председателе городской думы в конце XIX века, купце первой гильдии, щедром меценате, на деньги которого строились в Тюмени дороги, школы, приюты, театр, развивалось торговое дело, - Андрее Ивановиче Текутьеве, в честь которого летом прошлого года был открыт памятник в столице нефтяного края.
Час лекционного времени пролетел как одно дыхание. Занятие получилось и поучительным, и познавательным, сообщает пресс-служба тюменской таможни.
Кадровая служба таможни уже запланировала проведение подобного мероприятия с должностными лицами таможенных постов и структурных подразделений, которые пройдут в марте-апреле 2009 года.