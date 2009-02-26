Создан компьютер размером с сетевой адаптер

Устройство оснащено процессором Marvell Sheeva с 256 килобайтами кэш-памяти второго уровня, работающим на частоте в 1,2 гигагерца, 512 мегабайтами памяти DDR2 и 512 мегабайтами флеш-памяти. У него есть разъемы USB 2.0 и Mini USB, а также разъем Gigabit Ethernet.