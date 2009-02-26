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Создан компьютер размером с сетевой адаптер

26 февраля 2009, 13:35
Компания Marvell анонсировала так называемый "розеточный" компьютер SheevaPlug размером с сетевой адаптер.

Его цена составит 49 долларов при средней стоимости подобных устройств в 200 долларов. Версия для разработчиков будет стоить 99 долларов.

Устройство оснащено процессором Marvell Sheeva с 256 килобайтами кэш-памяти второго уровня, работающим на частоте в 1,2 гигагерца, 512 мегабайтами памяти DDR2 и 512 мегабайтами флеш-памяти. У него есть разъемы USB 2.0 и Mini USB, а также разъем Gigabit Ethernet.

SheevaPlug поддерживает различные дистрибутивы ОС на ядре Linux, что дает пользователям выбор из десятков тысяч приложений для этой платформы. По умолчанию в SheevaPlug установлен дистрибутив на основе Debian Linux.

Устройство, энергопотребление которого составляет всего пять ватт, предлагается использовать в качестве домашнего файлового или веб-сервера, а также сервера печати. USB-порт позволяет, в частности, подключить к SheevaPlug емкий внешний диск.

#Новости#Компьютеры#Таня#Общество
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