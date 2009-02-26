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Путин потребовал жестко ограничить доступ подростков к табаку и алкоголю

26 февраля 2009, 09:54
Глава правительства Владимир Путин призвал правоохранительные органы жестко ограничивать доступ детей и подростков к алкоголю и табачной продукции.
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Путин

По словам премьера, действующие законы в этой области соблюдаются недостаточно строго, либо не соблюдаются вообще.

Открывая заседание президиума Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, Путин напомнил, что российские законы запрещают продажу алкогольных напитков и сигарет детям. «Однако соблюдаются эти запреты пока не очень-то строго, либо вообще не соблюдаются», - добавил он.

Премьер призвал правоохранительные органы, региональные и местные власти принять жесткие меры по выполнению норм закона. По его словам, вопросы защиты здоровья подрастающего поколения особенно важны в условиях экономического кризиса.

«Нужно сделать все, что в наших силах, чтобы удержать детей от пагубного влияния улицы. Особенно это важно для тех городов и поселков, где сегодня из-за спада производства возникают серьезные социальные проблемы», - подчеркнул Путин.

#Новости#Вредные привычки#Путин#Медицина#Таня#Общество
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