Путин потребовал жестко ограничить доступ подростков к табаку и алкоголю

По словам премьера, действующие законы в этой области соблюдаются недостаточно строго, либо не соблюдаются вообще.
Открывая заседание президиума Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, Путин напомнил, что российские законы запрещают продажу алкогольных напитков и сигарет детям. «Однако соблюдаются эти запреты пока не очень-то строго, либо вообще не соблюдаются», - добавил он.
Премьер призвал правоохранительные органы, региональные и местные власти принять жесткие меры по выполнению норм закона. По его словам, вопросы защиты здоровья подрастающего поколения особенно важны в условиях экономического кризиса.
«Нужно сделать все, что в наших силах, чтобы удержать детей от пагубного влияния улицы. Особенно это важно для тех городов и поселков, где сегодня из-за спада производства возникают серьезные социальные проблемы», - подчеркнул Путин.