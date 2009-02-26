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«Партнер-Инвест» приглашает тюменцев на проводы зимы!

26 февраля 2009, 16:51
Масленица – один из ярких и любимых народных праздников. Это и проводы зимы, и встреча долгожданной весны; это разгульные хороводы, пляски и песни; это традиционные блины как символы весеннего солнышка, баранки и другие исконно русские яства; это самовары, ряженые скоморохи и яркие костры…
Сюжет
Тюмень

Одним словом, Масленица - это пир на весь мир! В этом году масленица начинается 23 февраля и заканчивается 1 марта.

1 марта в 13.00 компания «Партнер-Инвест» в 3-ем Заречном микрорайоне устраивает праздник для жителей города Тюмени: проводы зимы. Всех ждут гуляния, конкурсы, игры, народные забавы, блины, катание на санях и многое другое. Завершится празднование традиционным сжиганием чучела зимы для того, чтобы ускорить наступление весны. Будет весело!

Вас на Масленицу ждем! Встретим масленым блином!

Место проведения - остановка "3-ий Заречный мкр", ул. Газовиков, 45.

Подробности по тел.: 50-02-02

#Новости#Праздники#Тюмень#Таня#Культура
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