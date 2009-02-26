«Партнер-Инвест» приглашает тюменцев на проводы зимы!

Одним словом, Масленица - это пир на весь мир! В этом году масленица начинается 23 февраля и заканчивается 1 марта.
1 марта в 13.00 компания «Партнер-Инвест» в 3-ем Заречном микрорайоне устраивает праздник для жителей города Тюмени: проводы зимы. Всех ждут гуляния, конкурсы, игры, народные забавы, блины, катание на санях и многое другое. Завершится празднование традиционным сжиганием чучела зимы для того, чтобы ускорить наступление весны. Будет весело!
Вас на Масленицу ждем! Встретим масленым блином!
Место проведения - остановка "3-ий Заречный мкр", ул. Газовиков, 45.
Подробности по тел.: 50-02-02