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Новую систему повышения квалификации педиатров вводят в Тюмени

26 февраля 2009, 16:51
В Тюмени повысят уровень медицинской педиатрической школы. Департамент здравоохранения Тюменской области ввел новые формы обучения.
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Тюмень

Об этом на пресс-конференции главных педиатров Тюмени и Тюменской области сообщила заведующая кафедрой педиатрии Тюменской государственной медицинской академии Антонина Петрушина.

По ее словам, согласно законодательству врач-педиатр должен проходить курсы повышения квалификации раз в пять лет. Однако медицина и физиология постоянно развиваются, ежегодно совершаются те или иные открытия, о которых врачи должны знать.

«Создается накопительная система повышения квалификации педиатров, — отметила Антонина Петрушина. — В течение пяти лет врачи принимают участие в научных конференциях и беседуют с коллегами в режиме видеоконференции. Это позволяет им быть в курсе последних медицинских событий».

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