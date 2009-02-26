Новую систему повышения квалификации педиатров вводят в Тюмени

Об этом на пресс-конференции главных педиатров Тюмени и Тюменской области сообщила заведующая кафедрой педиатрии Тюменской государственной медицинской академии Антонина Петрушина.
По ее словам, согласно законодательству врач-педиатр должен проходить курсы повышения квалификации раз в пять лет. Однако медицина и физиология постоянно развиваются, ежегодно совершаются те или иные открытия, о которых врачи должны знать.
«Создается накопительная система повышения квалификации педиатров, — отметила Антонина Петрушина. — В течение пяти лет врачи принимают участие в научных конференциях и беседуют с коллегами в режиме видеоконференции. Это позволяет им быть в курсе последних медицинских событий».