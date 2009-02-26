МВД обязало младенцев фотографироваться на загранпаспорт

Новый порядок был принят после того, как в Верховный суд обратился житель Томской области Андрей Устинов, который потратил год на то, чтобы получить паспорт для своей дочери. Сотрудники ФМС города Стрежевой отказались принимать у него документы из-за того, что, хотя инструкция МВД позволяла не вклеивать в загранпаспорта фотографии детей до 6 лет, федеральный закон предписывал при получении паспорта предоставлять фото гражданам любого возраста.