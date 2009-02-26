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МВД обязало младенцев фотографироваться на загранпаспорт

26 февраля 2009, 13:38
В загранпаспортах детей до 6 лет обязательно должна быть фотография. Об этом говорится в инструкции "О порядке оформления и выдачи паспортов для выезда и въезда в Российскую Федерацию", которую приняло МВД РФ.

Ранее родителям позволялось вписывать детей в свои документы или заводить на них отдельные паспорта без фотографий. Новые правила должны помочь бороться против незаконного вывоза детей.

Новый порядок был принят после того, как в Верховный суд обратился житель Томской области Андрей Устинов, который потратил год на то, чтобы получить паспорт для своей дочери. Сотрудники ФМС города Стрежевой отказались принимать у него документы из-за того, что, хотя инструкция МВД позволяла не вклеивать в загранпаспорта фотографии детей до 6 лет, федеральный закон предписывал при получении паспорта предоставлять фото гражданам любого возраста.

Верховный суд провел заседание по иску Устинова в середине февраля, однако до подробного разбирательства дело не дошло: представитель МВД заявил, что его ведомство привело свою инструкцию в соответствие с федеральным законом.

#Новости#Россия#Милиция#Ксения#Общество
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