МВД обязало младенцев фотографироваться на загранпаспорт

Ранее родителям позволялось вписывать детей в свои документы или заводить на них отдельные паспорта без фотографий. Новые правила должны помочь бороться против незаконного вывоза детей.
Новый порядок был принят после того, как в Верховный суд обратился житель Томской области Андрей Устинов, который потратил год на то, чтобы получить паспорт для своей дочери. Сотрудники ФМС города Стрежевой отказались принимать у него документы из-за того, что, хотя инструкция МВД позволяла не вклеивать в загранпаспорта фотографии детей до 6 лет, федеральный закон предписывал при получении паспорта предоставлять фото гражданам любого возраста.
Верховный суд провел заседание по иску Устинова в середине февраля, однако до подробного разбирательства дело не дошло: представитель МВД заявил, что его ведомство привело свою инструкцию в соответствие с федеральным законом.