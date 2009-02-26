nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Медведев направил депутатам закон о не прошедших в Думу партиях

26 февраля 2009, 09:17
Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о предоставлении партиям, не преодолевшим 7-процентный барьер на выборах, нескольких депутатских мест в Думе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно этому законопроекту, если партия получила от 6 до 7 процентов голосов, ей выделят два мандата. Тем партиям, которые заручились поддержкой от 5 до 6 процентов избирателей, предлагается дать один депутатский мандат.

Предложение дать возможность партиям, не преодолевшим 7-процентный барьер, попасть в Думу Медведев озвучил в своем первом послании Федеральному Собранию.

Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин заявил, что президент обратил внимание на необходимость учета мнения около 3,5 миллиона избирателей.

По его мнению, даже один депутат Госдумы может самым активным образом влиять на формирование общественного мнения, а также отражать позиции людей, его избравших.

#Новости#Медведев#Россия#Таня#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25