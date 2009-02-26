Медведев направил депутатам закон о не прошедших в Думу партиях

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно этому законопроекту, если партия получила от 6 до 7 процентов голосов, ей выделят два мандата. Тем партиям, которые заручились поддержкой от 5 до 6 процентов избирателей, предлагается дать один депутатский мандат.
Предложение дать возможность партиям, не преодолевшим 7-процентный барьер, попасть в Думу Медведев озвучил в своем первом послании Федеральному Собранию.
Глава комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин заявил, что президент обратил внимание на необходимость учета мнения около 3,5 миллиона избирателей.
По его мнению, даже один депутат Госдумы может самым активным образом влиять на формирование общественного мнения, а также отражать позиции людей, его избравших.