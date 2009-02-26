Британские ученые нашли самые древние слова

Одними из самых древних стали слова "I" (я), "we" (мы), "who" (кто), "two" (два) и "three" (три), которые используются уже сорок тысяч лет и появились до возникновения любого из современных языков индо-европейской семьи.
Числительное "one" (один) несколько моложе, чем "два" и "три". "Four" (четыре) претерпело значительные изменения, поэтому употребляемый сейчас вариант этого числительного существенно моложе.
По мнению ученых, чем чаще слово употребляется, тем меньше оно трансформируется со временем, поэтому самые древние слова - самые широко употребимые. В то же время, те слова, которые быстрее меняются, обладают меньшим "сроком жизни", и быстрее выходят из употребления.
Исследователи прогнозируют, что одним из первых из употребления выйдет слово "dirty" (грязный), которое менялось очень быстро (в настоящее время в языках индо-европейской семьи насчитывается 46 вариантов этого слова). Другие такие слова - "stick" (палка), "guts" (внутренности или характер). Кроме того, очень быстро видоизменяются глаголы.
Биолог Марк Пэйджел из университета Ридинга отметил, что одним из предметов исследования была связь звуков с определенными понятиями, которая в большинстве случаев возникала случайным образом, но сохранялась на протяжении десятков тысяч лет.