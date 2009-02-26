Британские ученые нашли самые древние слова

По мнению ученых, чем чаще слово употребляется, тем меньше оно трансформируется со временем, поэтому самые древние слова - самые широко употребимые. В то же время, те слова, которые быстрее меняются, обладают меньшим "сроком жизни", и быстрее выходят из употребления.