Астрономы сфотографировали "глаз бога"

Фотография NGC 729, находящейся на расстоянии около 700 световых лет, была сделана при помощи обзорной камеры Wide Field Imager, установленной на 2,2-метровом телескопе в обсерватории Ла-Силла в Чили. Итоговое изображение является компиляцией фотографий, сделанных с использованием синего, зеленого и красного фильтров. На нем хорошо видны окружающие NGC 729 удаленные галактики. На всех предыдущих снимках запечатлеть их не удавалось.