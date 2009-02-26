Астрономы сфотографировали "глаз бога"

Сама фотография в хорошем качестве, а также информация о туманности доступны в пресс-релизе Европейской южной обсерватории.
Фотография NGC 729, находящейся на расстоянии около 700 световых лет, была сделана при помощи обзорной камеры Wide Field Imager, установленной на 2,2-метровом телескопе в обсерватории Ла-Силла в Чили. Итоговое изображение является компиляцией фотографий, сделанных с использованием синего, зеленого и красного фильтров. На нем хорошо видны окружающие NGC 729 удаленные галактики. На всех предыдущих снимках запечатлеть их не удавалось.
На фотографии NGC 729 напоминает пончик, однако изучение туманности показало, что этот объект, вероятно, состоит как минимум из двух дисков. Более яркий внутренний диск расширяется со скоростью около 100 тысяч километров в час. Астрономы предполагают, что возраст этого диска составляет приблизительно 12 тысяч лет.
Планетарные туманности представляют собой останки крупных звезд на последней стадии их существования. В конце своей жизни красные гиганты массой от 2,5 до 8 солнечных сбрасывают внешние слои газа. Умирающие звезды превращаются в белых карликов, окруженных газовым облаком. Ультрафиолетовое излучение карлика подсвечивает газ, придавая планетарным туманностям их красочный вид: за голубовато-зеленое свечение центральной части NGC 729 "отвечают" атомы кислорода.
Несмотря на "фотогеничность" и близость к Земле, NGC 729 была впервые обнаружена только в 1824 году. Излучение этого объекта "размазано" по большой площади, поэтому для его наблюдения необходима весьма чувствительная аппаратура.