В Великобритании вручена книжная премия "за сложность"

В коротком списке претендентов на премию университета Уорвик были книга музыковеда и журналиста Алекса Росса "Остальное - шум" ("The Rest Is Noise") о композиторах XX века (премия газеты The Guardian за лучший дебют 2008 года), документальная работа писателя Франсиско Голдмана "Искусство политического убийства" ("Art of Political Murder") - расследование убийства гвательмальского борца за права человека епископа Хуана Герарди. Кроме того, на награду претендовали книга "Безумная, плохая и грустная" ("Mad, Bad and Sad") журналистки Лизы Аппиньянези, посвященная истории врачевания женских душевных болезней, и роман испанца Энрике Вила-Матаса "Болезнь Монтано" ("Montano's Malady").