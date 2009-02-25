В Великобритании вручена книжная премия "за сложность"

Премией отмечена ее последняя книга "The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism" (в русском переводе: "Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф"), сообщается на сайте университета Уорвика.
В работе Кляйн, автора антиглобалистских книг "NO LOGO. Люди против брэндов" и "Заборы и окна", рассматриваются отрицательные последствия рыночных реформ в Чили, Польше, России и других странах.
В коротком списке претендентов на премию университета Уорвик были книга музыковеда и журналиста Алекса Росса "Остальное - шум" ("The Rest Is Noise") о композиторах XX века (премия газеты The Guardian за лучший дебют 2008 года), документальная работа писателя Франсиско Голдмана "Искусство политического убийства" ("Art of Political Murder") - расследование убийства гвательмальского борца за права человека епископа Хуана Герарди. Кроме того, на награду претендовали книга "Безумная, плохая и грустная" ("Mad, Bad and Sad") журналистки Лизы Аппиньянези, посвященная истории врачевания женских душевных болезней, и роман испанца Энрике Вила-Матаса "Болезнь Монтано" ("Montano's Malady").
Премия университета Уорвик присуждается за сочинение в любом жанре и форме, отвечающее заданной теме, написанное по-английски или переведенное на английский язык. Награда в 2009 году присуждалась впервые. Впредь премию будут вручать раз в два года. Уже заявлена тема следующего конкурса - "Цвета". Денежная часть премии составляет 50 тысяч фунтов стерлингов (72,4 тысячи долларов).