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В Великобритании вручена книжная премия "за сложность"

25 февраля 2009, 19:31
Университет Уорвика объявил имя первого лауреата своей литературной премии (Warwick prize for writing), присужденной за лучшее произведение, удовлетворяющее заданной теме - "сложность". Победителем оказалась канадская журналистка Наоми Кляйн (Naomi Klein).

Премией отмечена ее последняя книга "The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism" (в русском переводе: "Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф"), сообщается на сайте университета Уорвика.

В работе Кляйн, автора антиглобалистских книг "NO LOGO. Люди против брэндов" и "Заборы и окна", рассматриваются отрицательные последствия рыночных реформ в Чили, Польше, России и других странах.

В коротком списке претендентов на премию университета Уорвик были книга музыковеда и журналиста Алекса Росса "Остальное - шум" ("The Rest Is Noise") о композиторах XX века (премия газеты The Guardian за лучший дебют 2008 года), документальная работа писателя Франсиско Голдмана "Искусство политического убийства" ("Art of Political Murder") - расследование убийства гвательмальского борца за права человека епископа Хуана Герарди. Кроме того, на награду претендовали книга "Безумная, плохая и грустная" ("Mad, Bad and Sad") журналистки Лизы Аппиньянези, посвященная истории врачевания женских душевных болезней, и роман испанца Энрике Вила-Матаса "Болезнь Монтано" ("Montano's Malady").

Премия университета Уорвик присуждается за сочинение в любом жанре и форме, отвечающее заданной теме, написанное по-английски или переведенное на английский язык. Награда в 2009 году присуждалась впервые. Впредь премию будут вручать раз в два года. Уже заявлена тема следующего конкурса - "Цвета". Денежная часть премии составляет 50 тысяч фунтов стерлингов (72,4 тысячи долларов).

#Новости#Литература#Таня#Культура
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