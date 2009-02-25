В Великобритании вручена книжная премия "за сложность"

Премия университета Уорвик присуждается за сочинение в любом жанре и форме, отвечающее заданной теме, написанное по-английски или переведенное на английский язык. Награда в 2009 году присуждалась впервые. Впредь премию будут вручать раз в два года. Уже заявлена тема следующего конкурса - "Цвета". Денежная часть премии составляет 50 тысяч фунтов стерлингов (72,4 тысячи долларов).