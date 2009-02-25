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В Португалии обнаружены останки неизвестного вида динозавров

25 февраля 2009, 19:52
Португальские палеонтологи обнаружили останки неизвестного вида динозавров, пишет газета The Daily Telegraph.

Древний ящер получил имя Miragaia longicollum по названию деревни (Miragaia), рядом с которой были обнаружены кости. Статья с описанием открытия опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые обнаружили череп и часть скелета динозавра. Анализ костей позволил причислить M. longicollum к стегозаврам. На хвосте у этих травоядных ящеров, обитавших на Земле в позднем юрском периоде, были расположены шипы, а вдоль позвоночника располагались костяные пластины.

Одним из отличительных признаков стегозавров считается короткая шея - обычно их скелет содержит 12 или 13 шейных позвонков (наименьшее число - 9). У португальского динозавра ученые насчитали 17 шейных позвонков - больше, чем у длинношеих зауроподов. Длина шеи M. longicollum составляла от 1,5 до 1,8 метра: она составляла до 30 процентов от 3,5 метрового тела ящера.

Как отмечают авторы исследования, их находка подтверждает, как немного ученым известно о биологии древних ящеров. Португальский образец стегозавра является одним из самых сохранившихся среди всех, обнаруженных до сих пор, и, изучив его, исследователи надеются расширить свои представления о разнообразии динозавров.

#Новости#Динозавры#Таня#Общество
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