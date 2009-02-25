В Португалии обнаружены останки неизвестного вида динозавров

Одним из отличительных признаков стегозавров считается короткая шея - обычно их скелет содержит 12 или 13 шейных позвонков (наименьшее число - 9). У португальского динозавра ученые насчитали 17 шейных позвонков - больше, чем у длинношеих зауроподов. Длина шеи M. longicollum составляла от 1,5 до 1,8 метра: она составляла до 30 процентов от 3,5 метрового тела ящера.