В Португалии обнаружены останки неизвестного вида динозавров

Древний ящер получил имя Miragaia longicollum по названию деревни (Miragaia), рядом с которой были обнаружены кости. Статья с описанием открытия опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Ученые обнаружили череп и часть скелета динозавра. Анализ костей позволил причислить M. longicollum к стегозаврам. На хвосте у этих травоядных ящеров, обитавших на Земле в позднем юрском периоде, были расположены шипы, а вдоль позвоночника располагались костяные пластины.
Одним из отличительных признаков стегозавров считается короткая шея - обычно их скелет содержит 12 или 13 шейных позвонков (наименьшее число - 9). У португальского динозавра ученые насчитали 17 шейных позвонков - больше, чем у длинношеих зауроподов. Длина шеи M. longicollum составляла от 1,5 до 1,8 метра: она составляла до 30 процентов от 3,5 метрового тела ящера.
Как отмечают авторы исследования, их находка подтверждает, как немного ученым известно о биологии древних ящеров. Португальский образец стегозавра является одним из самых сохранившихся среди всех, обнаруженных до сих пор, и, изучив его, исследователи надеются расширить свои представления о разнообразии динозавров.