Студенты российских вузов стали лучше учиться: они надеются сэкономить на образовании

В эфире радио "Эхо Москвы" Фурсенко напомнил об одной из антикризисных мер в области образования: вузам рекомендован массовый перевод студентов коммерческих отделений на бюджетные при условии, что учащиеся демонстрируют успехи.
D начале февраля президент России Дмитрий Медведев поручил правительству и Минобрнауки разработать предложения о переводе лучших студентов, которые учатся на платной основе, на бесплатные места. Он выразил надежду, что эта мера поможет преодолеть те трудности, с которыми сталкивается студенчество в условиях экономического кризиса.
Фурсенко отметил, что решение о переводе студентов с платной на бюджетную основу принимает каждый вуз самостоятельно. Однако Минобрнауки будет контролировать этот процесс.
Ведомство попросило высшие учебные заведения сообщить, сколько вакантных мест у них есть и на какие факультеты, а также прописана ли в их уставах возможность перевода студентов с внебюджетных мест на бюджетные. Если такого пункта в уставе пока нет, министерство как их учредитель настоятельно рекомендует его ввести.
Кроме того, институты и университеты должны проинформировать, каковы в их учебном заведении условия перевода на бесплатные места.
"В основном по вузам условия такие: две сессии на "отлично" и если есть вакантные места, то студент может быть переведен, особенно если у него не все в порядке с финансированием", - сообщил Фурсенко.
Ранее сообщалось, что в условиях кризиса большинство российских вузов снизит стоимость обучения на платных отделениях в течение года.