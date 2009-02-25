Студенты российских вузов стали лучше учиться: они надеются сэкономить на образовании

Ведомство попросило высшие учебные заведения сообщить, сколько вакантных мест у них есть и на какие факультеты, а также прописана ли в их уставах возможность перевода студентов с внебюджетных мест на бюджетные. Если такого пункта в уставе пока нет, министерство как их учредитель настоятельно рекомендует его ввести.