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«Социальная лавка» ждет нуждающихся тюменцев

25 февраля 2009, 16:57
Уже четыре года в городе Тюмени при автономном учреждении социального обслуживания населения Тюменской области «Центр социальной помощи семье и детям «Мария» работает социальная лавка.

За это время ее услугами воспользовалось более 10 000 семей социально незащищенных категорий, безвозмездно выдано около 70 000 вещей.

От населения, частных предпринимателей, организаций и учреждений различных форм собственности в лавку поступают вещи (одежда, обувь), бывшие в употреблении, учебники, книги, детские игрушки. Все в хорошем состоянии.

В настоящее время за помощью в «Социальную лавку» могут обратиться семьи, жители города Тюмени и Тюменского района, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управления социальной защиты населения города Тюмени.

Обратиться за помощью может любая семья, нуждающаяся в поддержке, независимо от наличия гражданства и регистрации по месту жительства.

Если вы нуждаетесь в поддержке или сами хотите оказать помощь тем, кому она жизненно необходима, вас ждут по адресу: ул. Широтная, д. 114/1 (проезд маршрутным такси № 50, ост. «Мария»), тел. 33-78-68.


#Новости#Благотворительность#Ксения#Общество
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