«Социальная лавка» ждет нуждающихся тюменцев

Если вы нуждаетесь в поддержке или сами хотите оказать помощь тем, кому она жизненно необходима, вас ждут по адресу: ул. Широтная, д. 114/1 (проезд маршрутным такси № 50, ост. «Мария»), тел. 33-78-68.