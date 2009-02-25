«Социальная лавка» ждет нуждающихся тюменцев

За это время ее услугами воспользовалось более 10 000 семей социально незащищенных категорий, безвозмездно выдано около 70 000 вещей.
От населения, частных предпринимателей, организаций и учреждений различных форм собственности в лавку поступают вещи (одежда, обувь), бывшие в употреблении, учебники, книги, детские игрушки. Все в хорошем состоянии.
В настоящее время за помощью в «Социальную лавку» могут обратиться семьи, жители города Тюмени и Тюменского района, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба управления социальной защиты населения города Тюмени.
Обратиться за помощью может любая семья, нуждающаяся в поддержке, независимо от наличия гражданства и регистрации по месту жительства.
Если вы нуждаетесь в поддержке или сами хотите оказать помощь тем, кому она жизненно необходима, вас ждут по адресу: ул. Широтная, д. 114/1 (проезд маршрутным такси № 50, ост. «Мария»), тел. 33-78-68.