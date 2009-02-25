Мировой рынок грузовиков обрушился более чем на 50%

"Грузовики являются элементами основного капитала и инвестиционными товарами, а эта категория страдает первой, когда компания-оператор решает прекратить обновление парка, — заявил в интервью эксперт Just Auto Дэвид Лиггетт. — В условиях экономического спада в сокращении продаж грузовиков нет ничего удивительного. Это дорогие машины, поэтому вопрос финансирования также немаловажен. В затруднении строительство, производство, логистика, а следом замирает и грузовой рынок, так как машины без кредитов просто никто не может купить". По прогнозам специалистов, спрос со стороны операторов коммерческой техники продолжит снижаться, поэтому февральские результаты продаж будут еще хуже.