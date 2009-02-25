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Мировой рынок грузовиков обрушился более чем на 50%

25 февраля 2009, 17:26
Практически все крупнейшие производители грузовых автомобилей завершили январь 2009 года со спадом продаж более чем на 50%.

Так, мировые продажи грузовиков под маркой Renault упали в прошлом месяце на 52% - до 3100 единиц. Марка Mack зафиксировала снижение на 55% - до 624 машин. Продажи компании Scania AB упали также на 55%.

Компания Volvo Trucks, входящая в состав шведской Volvo, продала в январе 10 200 грузовиков – на 51% меньше, чем годом ранее. При этом североамериканские продажи сократились на 67%, а в Восточной Европе грузовиков за месяц было продано на 78% меньше.

"Грузовики являются элементами основного капитала и инвестиционными товарами, а эта категория страдает первой, когда компания-оператор решает прекратить обновление парка, — заявил в интервью эксперт Just Auto Дэвид Лиггетт. — В условиях экономического спада в сокращении продаж грузовиков нет ничего удивительного. Это дорогие машины, поэтому вопрос финансирования также немаловажен. В затруднении строительство, производство, логистика, а следом замирает и грузовой рынок, так как машины без кредитов просто никто не может купить". По прогнозам специалистов, спрос со стороны операторов коммерческой техники продолжит снижаться, поэтому февральские результаты продаж будут еще хуже.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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