Глава администрации Викуловского района причинил существенный ущерб бюджету

На основании незаконно заключённых контрактов администрация района незаконно произвела оплату услуг кооператива на сумму около 1,5 млн. рублей, переданных муниципальному образованию в виде субвенций для исполнения отдельных государственных полномочий. Кроме этого, вследствие заключения Парыгиным указанных контрактов, ряд сельхозпредприятий не смогли безвозмездно получить квалифицированную помощь и испытали в связи с этим финансовые затруднения.