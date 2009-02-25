Глава администрации Викуловского района причинил существенный ущерб бюджету

Первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Парыгина, подозреваемого в превышении должностных полномочий, совершённом главой органа местного самоуправления.
Следствием установлено, что 12 марта 2007 года Парыгин в должности главы администрации Викуловского муниципального района Тюменской области в нарушение требований действующего законодательства заключил со своим сыном, председателем сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Консультант В» (СПОК «Консультант В»), муниципальные контракты на оказание муниципальному образованию услуг бухгалтера, экономиста, юриста, инженера и зооинженера и незаконно передал кооперативу ряд государственных полномочий, оплата которых производилась за счёт бюджетных средств.
Несмотря на то, что контракты арбитражным судом были признаны недействительными, в январе 2008 года Парыгин вновь заключил со СПОК «Консультант В» аналогичные договоры.
На основании незаконно заключённых контрактов администрация района незаконно произвела оплату услуг кооператива на сумму около 1,5 млн. рублей, переданных муниципальному образованию в виде субвенций для исполнения отдельных государственных полномочий. Кроме этого, вследствие заключения Парыгиным указанных контрактов, ряд сельхозпредприятий не смогли безвозмездно получить квалифицированную помощь и испытали в связи с этим финансовые затруднения.
Основанием для проверки, проведённой следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области, послужило сообщение о преступлении, поступившее из Ишимского отделения РУ ФСБ России по Тюменской области.
24 февраля 2009 года по результатам проверки первым заместителем руководителя следственного управления области в отношении Парыгина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления).
В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств по уголовному делу, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.