Ведущий Первого канала женился на жительнице Тобольска

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в службе информации ОАО «Гостиница «Славянская», свадьба прошла 12-го декабря в царском музее-ресторане «Романов» в Тобольске. Молодоженов поздравили родственники, друзья и знакомые, а также известные жители города: генеральный директор ОАО «Гостиница «Славянская» Владимир Кидло, ювелир Анатолий Литвинов, директор турфирмы «Евросезон» Лариса Раевская. Также присутствовали журналисты. Во время торжественного банкета прошел пресс-брифинг молодоженов, и состоялся прямой выход в эфир одной из радиостанций.