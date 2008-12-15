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Ведущий Первого канала женился на жительнице Тобольска

15 декабря 2008, 16:15
В минувшую пятницу известный журналист Первого канала, ведущий программы «Искатели» Андрей И женился на тоболячке.

В минувшую пятницу известный журналист Первого канала, ведущий программы «Искатели» Андрей И женился на тоболячке. В ходе одной из рабочих поездок в старинный город Сибири он познакомился с Эльмирой Тукановой, работавшей в местной турфирме «Евросезон».

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в службе информации ОАО «Гостиница «Славянская», свадьба прошла 12-го декабря в царском музее-ресторане «Романов» в Тобольске. Молодоженов поздравили родственники, друзья и знакомые, а также известные жители города: генеральный директор ОАО «Гостиница «Славянская» Владимир Кидло, ювелир Анатолий Литвинов, директор турфирмы «Евросезон» Лариса Раевская. Также присутствовали журналисты. Во время торжественного банкета прошел пресс-брифинг молодоженов, и состоялся прямой выход в эфир одной из радиостанций.

#Новости#Отношения#Таня#Общество
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