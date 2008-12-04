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6 декабря - открытие нового горячего источника в Тюмени

4 декабря 2008, 10:05
6 декабря на Базе отдыха «Верхний Бор» (11 км Салаирского тракта) состоится открытие Нового горячего источника с минеральной водой.
Сюжет
Отдых

Новый бассейн с горячей минеральной водой расположен на территории базы отдыха «Верхний Бор», на берегу озера в окружении вековых сосен.

Входя на территорию комплекса, вы как будто оказываетесь в другом мире: водные аттракционы, водопады и гидромассажные установки, функционирующие круглый год, создают необыкновенно приятную атмосферу.

Для самых маленьких построен детский бассейн с мини-горками и водными фигурами. Бассейн заполняется горячей (t, +42C) минеральной водой из местных источников, обладающей целебными свойствами.

Горячие источники являются очень популярным способом отдыха и времяпрепровождением, приносящим не только удовольствие, но и пользу для организма. Действуют освежающе, придают бодрости.

#Новости#Отдых#Здоровье#Вода#Тюмень#Ксения#Культура
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