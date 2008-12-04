6 декабря - открытие нового горячего источника в Тюмени

Новый бассейн с горячей минеральной водой расположен на территории базы отдыха «Верхний Бор», на берегу озера в окружении вековых сосен.
Входя на территорию комплекса, вы как будто оказываетесь в другом мире: водные аттракционы, водопады и гидромассажные установки, функционирующие круглый год, создают необыкновенно приятную атмосферу.
Для самых маленьких построен детский бассейн с мини-горками и водными фигурами. Бассейн заполняется горячей (t, +42C) минеральной водой из местных источников, обладающей целебными свойствами.
Горячие источники являются очень популярным способом отдыха и времяпрепровождением, приносящим не только удовольствие, но и пользу для организма. Действуют освежающе, придают бодрости.