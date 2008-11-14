Плющенко «озолотил» тюменский лед

Шоу "Золотой лед Страдивари" ожидали все любители фигурного катания в Тюмени. 13 ноября Евгений Плющенко и другие фигуристы мировой известности порадовали публику нашего города. Перед выступлением Эдвин Мартон и Евгений Плющенко ответили на вопросы журналистов. Обе знаменитости были в хорошем настроении, вели беседу непринужденно и много шутили.
Евгений, чем вы можете объяснить безумную популярность фигурного катания в шоу-бизнесе? Не ваших ли это рук дело?
Плющенко: Я думаю, что это не только моих рук дело, это и Ирина Слуцкая, и Роман Костомаров с Татьяной Навкой, и Максим Маринин с Таней Тотьмяниной. Популярность такая, потому что три золотые медали и одну бронзовую завоевала Россия на Олимпийских играх в 2006 году. В истории фигурного катания ни в одной стране такого никогда не было. Продюсеры это распознали, подхватили и начали делать проекты, такие как «Звездный лед» и «Ледниковый период». Если вы помните, то в 2006 году в магазинах даже перестали продавать коньки. Невозможно было купить ни профессиональные, ни любительские - все было продано. Сейчас на фигурное катание в Москве и Санкт-Петербурге ежедневно ходят по 300-500 человек в день. Ходят не только дети, но и взрослые, бабульки-дедульки тоже стали кататься. Приятно, что даже мужчины стали ходить, хотя раньше многие считали фигурное катание женским видом спорта.
Эдвин, а вы умеете кататься на коньках?
Мартон: Я уже попробовал, и Женя меня даже научил останавливаться. Раньше я мог только ехать вперед и не мог остановиться, но теперь у меня это очень хорошо получается, но назад еще ехать не могу.
Плющ енко: Я думаю, кто-то из вас видел номер, который мы сделали на «Евровидение», так вот там мы все втроем были на коньках.
Евгений, где вы себя комфортнее ощущаете – в любительском спорте или в шоу-бизнесе?
Плющенко: Комфортно чувствую я себя везде. Я еще не ушел никуда, остался любителем, просто взял для себя тайм-аут. До конца я не принял еще решения о том, уходить или остаться. На сегодняшний день я уже приступил к тренировкам, мы сейчас записываем короткую программу, у нас есть не один вариант, просто для соревнований окончательный еще не выбрали. Процентов на 80 я уверен, что вернусь в спорт. Думаю, меня поддержит и Санкт-Петербург. Я недавно общался с председателем комитета по физической культуре и спорту. Он сказал, что они готовы оказать поддержку.
Вы даже не представляете, что такое профессиональный спорт – фигурное катание. Это же огромное количество сборов. Это костюмы, программы, тренер по ОФП, хореограф, тренер по фигурному катанию, врачи. Это очень большая материальная составляющая. И всегда это шло только из моего кармана. Поэтому сейчас я, конечно, поставил вопрос о том, что Федерация фигурного катания должна помогать не только мне, но и всем спортсменам, которые будут представлять нашу страну на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Когда вы собираетесь вернуться в спорт?
Плющенко: Я планирую к концу 2009 – 2010 г. выступить на каких-то маленьких соревнованиях. Опять же, если ничего не будет тревожить по здоровью. (Евгению были сделаны операции на колене и в области паха). Не хочется выходить на соревнования и занимать 5-10 место. После первого это будет неправильно.
Когда мы можем рассчитывать на такой же «золотой» успех, как в 2006 году?
Плющенко: Когда Плющенко вернется на лед (шутит). Я пока не вижу лидеров. Ребята катаются, но даже если их сравнивать со мной, то в 14 лет я уже стал чемпионом мира среди юниоров. Уже к 11 годам можно увидеть, получится из тебя что-то или нет. Видно катание, вращения, прыжки, общее поведение на льду. Взять того же Артура Гатчинского, который у Мишина занимается, вроде бы и ничего, но не то.
Мартон: Талант – это одно, а умение вести себя на публике – другое. Когда я выиграл скрипку Страдивари, моим плюсом было то, что я совсем не волновался.
Плющенко: Мне Мишин всегда запрещал играть в компьютер, потому что перед этим у него были спортсмены, которых это сбивало, а мне, наоборот, - помогало. Многие не могут спать перед соревнованиями, это очень плохо. Надо, наоборот, выключиться, работать с холодной головой.
Евгений, вы сейчас видитесь со своим сыном?
Плющенко: Я пытаюсь видеться с сыном, но это происходит очень редко, потому что у нас все равно идет конфликт. Точнее, не у меня, а у другой стороны. К сожалению, люди там не понимают, что это наш общий сын, надо дружить наоборот, сотрудничать, воспитывать ребенка вместе.
Недавно интернет наводнили новости о том, что вы собираетесь судиться с Правительством Петербурга. Это правда?
Плющенко: Это не вчера произошло. Ситуация такая есть, но это не я подал иск на Валентину Матвиенко, а помощник моего адвоката, у которого уже закончилась доверенность. Он немного неправильно поступил. Просто есть нюансы по моей олимпийской квартире. Пишут, что я хочу вторую квартиру. Но я не прошу квартиру ни у Владимира Владимировича Путина, ни у Валентины Ивановны Матвиенко, я хочу просто, чтобы все вопросы с подаренной мне квартирой разрешились. Сейчас идет судебный процесс по этой квартире с моей женой. Они подделали документы, и сказали, будто бы вложили в нее деньги. Я просто попросил помощи, чтобы это все разрешилось, наконец.
Вас, наверное, уже одолели вопросами о вашей свадьбе?
Плющенко: Да, мне часто задают эти вопросы. Свадьба, наверное, когда-то будет. Но сейчас меня все устраивает с Яной (Рудковской), у нас все в порядке, все хорошо. Надо пожить чуть-чуть, присмотреться, все-таки много путешествий у меня, у нее сейчас проект. Она живет пока в Москве, я в Петербурге. Надо решить, где мы будем, хотя я уже сказал ей, что в Москву не перееду, это не мое.
Дима Билан сейчас активно занимается катанием, не хотите ли вы попробовать себя в роли певца?
Плющенко: Я неплохо катаюсь на коньках и буду кататься. Я знаю, что очень модно и популярно сейчас начинать петь, записывать свои синглы, но я не хочу. Мы готовим следующий проект, сейчас мы ведем переговоры со спонсорами, перед Евровидением мы будем делать шоу: Эдвин Мартон, Дима Билан и я. Будем выбирать города и выступать.
Вам предлагали сняться в кино?
Плющенко: Кино мне предлагали, особенно в 2002 - 2006 годах. Но я не мог в то время оторваться от спорта, потому что не была выиграна еще самая заветная мечта – Олимпиада. Хочется если сняться, то в каком-то масштабном, серьезном проекте. Так просто разбрасываться на второстепенные роли не хочется.
Эдвин, это правда, что вы готовите совместный проект со Стивеном Спилбергом?
Мартон: Сейчас готовится фильм «Цезарь». Я пишу к нему саундтрек. Это долгий процесс, он займет несколько месяцев.
Эдвин, не хотите ли приехать с сольным шоу?
Мартон: Мы будем сейчас готовиться к Евровидению, потом все вместе сделаем проект, а в феврале я поеду с туром «Страдивари» по России, кроме того, я готовлю новую программу, не могу сказать пока, какую. Еще я хочу поставить рекорд Гиннеса. Какой – это тоже пока секрет.
Плющенко: Сосиски будет есть, на скорость, пивом запивать.
А как вы относитесь к алкогольным напиткам?
Плющенко: Только по праздникам!
Мартон: Я очень люблю вино. У меня даже есть диплом сомелье. Я был в Калифорнии, в Чили, Южной Африке, дегустировал там вино. А у одного моего друга есть очень много винных погребов в районе Токая и Вилани.
Евгений, что вы любите больше – футбол или хоккей?
Плющенко: Я больше люблю футбол, хотя друзей-хоккеистов у меня больше. Хоккей люблю смотреть заокеанский.
Эдвин, а в Венгрию не планируете тур?
Мартон: Мы уже выступали в Венгрии с очень большим успехом, у нас там много поклонников. Нет, по-моему, такого человека там, кто не знал бы моего имени или имени Жени Плющенко. Мы только что были в туре в Германии, в Чехии, Словакии, сейчас готовимся к поездке в Италию, Японию. Мы хотим покорить весь мир.
Плющенко: Сейчас, в связи с этими двумя проектами, «Ледниковый период» и «Звездный лед», люди забыли о профессиональном катании. То есть больше смотрят на артистов, как они за три-четыре месяца научились кататься, но нельзя забывать, что телевидение - это одно, а большая площадка – это совершенно другая история. Сами спортсмены уже забыли, как надо кататься, к сожалению. Поэтому наша задача сегодня – это выступления не в России, а за границей. Мы уже сделали 11 шоу по Европе. У нас нет задачи – проехать больше городов. Мы выбираем если Японию, то только Токио. А там уже будем смотреть, как пойдет.
Шоу Евгения Плющенко и Эдвина Мартона буквально взорвало тюменский Дворец спорта. Зрителей порадовал новый состав из знакомых фигуристов. Так, Елена Бережная выступала в паре с Джоном Циммерманом, Юлия Обертас – с Сергеем Славновым. Петр Чернышев ,которого телезрители привыкли видеть с Анастасией Заворотнюк, показал блестящее катание со своей партнершей Наоми Ланг. Развеселил публику Лоран Тобель, серебряный призер «Extreme Ice 2006» из Франции, самый высокий фигурист мира, исполнявший невероятные прыжки в манере «неумехи». Тюменцы увидели и подающего большие надежды Илью Гурылева. Мужскую же часть публики, несомненно, порадовала яркая звезда итальянского фигурного катания Сильвия Фонтана.
Перед выступлением Петр Чернышев и Юлия Обертас провели мастер-класс с молодыми фигуристами. Как отметил Петр, скольжение у всех детей хорошее, а осанки не хватает. Будем надеяться, что в следующий раз тюменские фигуристы удивят «звездный состав».
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Надежда Корнеева.