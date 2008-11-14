Плющенко «озолотил» тюменский лед

Плющенко: Я думаю, что это не только моих рук дело, это и Ирина Слуцкая, и Роман Костомаров с Татьяной Навкой, и Максим Маринин с Таней Тотьмяниной. Популярность такая, потому что три золотые медали и одну бронзовую завоевала Россия на Олимпийских играх в 2006 году. В истории фигурного катания ни в одной стране такого никогда не было. Продюсеры это распознали, подхватили и начали делать проекты, такие как «Звездный лед» и «Ледниковый период». Если вы помните, то в 2006 году в магазинах даже перестали продавать коньки. Невозможно было купить ни профессиональные, ни любительские - все было продано. Сейчас на фигурное катание в Москве и Санкт-Петербурге ежедневно ходят по 300-500 человек в день. Ходят не только дети, но и взрослые, бабульки-дедульки тоже стали кататься. Приятно, что даже мужчины стали ходить, хотя раньше многие считали фигурное катание женским видом спорта.