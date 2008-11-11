Настоящий супермаркет бизнес-образования скоро в Тюмени

Участники конференции получат уникальную возможность изучить предложения лидеров рынка образовательных услуг и составить целостную картину о программах бизнес-образования в Уральском и Сибирском регионах. Поделятся друг с другом опытом применения бизнес-образования в работе региональных коммерческих структур.
Мастер-класс Сергея Козлова (бизнес-тренер, г. Москва) поможет руководителям узнать, как усилить безопасность бизнеса и сохранить кадровый состав в текущей экономической ситуации. О новых управленческих подходах и решениях в нестабильных условиях расскажет бизнес-тренер из Новосибирска - Людмила Семенова.
За «круглыми столами» руководители бизнес-школ из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска вместе с HR-специалистами обсудят актуальные вопросы регионального делового образования.
Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться можно по тел. в Тюмени (3452) 45-22-55.