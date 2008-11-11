Настоящий супермаркет бизнес-образования скоро в Тюмени

Мастер-класс Сергея Козлова (бизнес-тренер, г. Москва) поможет руководителям узнать, как усилить безопасность бизнеса и сохранить кадровый состав в текущей экономической ситуации. О новых управленческих подходах и решениях в нестабильных условиях расскажет бизнес-тренер из Новосибирска - Людмила Семенова.