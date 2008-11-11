nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Настоящий супермаркет бизнес-образования скоро в Тюмени

11 ноября 2008, 12:29
21 ноября 2008 года состоится IV региональная конференция «Бизнес-обучение. Супермаркет образовательных программ» организатором, которой выступит Русская Школа Управления при поддержке Консалтинговой группы «Лекс».
Сюжет
Тюмень

Участники конференции получат уникальную возможность изучить предложения лидеров рынка образовательных услуг и составить целостную картину о программах бизнес-образования в Уральском и Сибирском регионах. Поделятся друг с другом опытом применения бизнес-образования в работе региональных коммерческих структур.

Мастер-класс Сергея Козлова (бизнес-тренер, г. Москва) поможет руководителям узнать, как усилить безопасность бизнеса и сохранить кадровый состав в текущей экономической ситуации. О новых управленческих подходах и решениях в нестабильных условиях расскажет бизнес-тренер из Новосибирска - Людмила Семенова.

За «круглыми столами» руководители бизнес-школ из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска вместе с HR-специалистами обсудят актуальные вопросы регионального делового образования.

Участие в конференции бесплатное. Зарегистрироваться можно по тел. в Тюмени (3452) 45-22-55.

#Новости#Образование#Экономика#Бизнес#Тюмень#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25