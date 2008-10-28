Бодибилдеры показали тюменцам свои мышцы и научили скручивать сковородки

25 октября в Большом зале ДНК «Строитель» состоялось одно из ярких событий спортивной жизни города – открытый Чемпионат Тюменской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу. Данное мероприятие было организовано Департаментом по молодежной политике и спорту Тюменской области, федерацией бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса Тюменской области, атлетическим клубом «Антей» и продюсерским центром «Арт-Лидер». Главная цель, которую преследуют организаторы – это выявление и поощрение лучших спортсменов, популяризация спорта и здорового образа жизни.
Стремление к физическому совершенству проявлялось по-разному в разные эпохи. И на Руси издавна ценились сильные люди. Стоит только вспомнить почитаемых и любимых богатырей из русских народных сказок: в них соединяется воедино красота духовная и телесная, физическая. Гармонично развитая мускулатура – тяжелая многолетняя работа спортсмена над собой. Несомненно, надо обладать характером, чтобы достичь таких результатов.
Чемпионат привлек сильнейших спортсменов России и ближнего зарубежья, чемпионов Европы и Мира. В Тюмень съехались спортсмены европейского и мирового уровня. На Чемпионат в Тюмень приехали Рустам Джабраилов (чемпион мира, чемпион России), Вячеслав Буренков (чемпион Европы, многократный чемпион России, бронзовый призер Чемпионата мира). Чемпионат скрасила своим присутствием Ольга Гурьева, которая в этом году выиграла абсолютное первенство на Чемпионате мира Санта-Сусанне и завоевала титул абсолютной чемпионки Европы в Македонии.
Программа Чемпионата была растянута на два дня. 25 октября состоялось торжественное открытие Чемпионата. Спортсмены мерялись силами в категориях бодифитнес и фитнес (среди юниорок и женщин) и бодибилдинг (ветераны и мужчины).
В состязаниях по фитнесу среди юниорок места распределились следующим образом: 1 – Светлана Юркова (г. Тюмень), 2 – Юлия Постика (ХМАО), 3 – Алина Шамсумухаметова. В фитнесе в категории женщины: 1 – Ольга Гурьева (г. Ярославль), 2 – Светлана Юркова (г. Тюмень), 3 – Евгения Филянина (г. Пермь). В бодифитнесе в категории юниорки: 1 – Элина Гоок (г. Тюмень), 2 – Юлия Ушакова (г. Тюмень), 3 – Амината Тулеубаева (г. Тюмень). В бодифитнесе в категории женщины: 1 – Эллина Гоок (г. Тюмень), 2 – Ольга Пузина (Свердловская область), 3 – Юлия Ушакова (г. Тюмень).
В бодибилдинге в категории ветераны: 1 – Сергей Черемных (г. Краснокамск), 2 – Петр Дунаев (ХМАО), Александр Яшанькин (г. Демитровград). В категории мужчины в тройку лидеров вошли: 1 – Александр Кодзоев (г. Санкт-Петербург), 2 – Виталий Фатеев (г. Москва), 3 – Вячеслав Буренков (г. Брянск).
Мужчины и женщины показали свои произвольные программы. Мужчины поигрывали мышцами под музыку и обворожительно улыбались. Взгляд был буквально прикован к литым мускулам, перекатывающимся под бронзовой кожей. Зрелищными были показательные выступления спортсменок, занимающихся фитнесом, они, облаченные в костюмы, под музыку показывали, на что способно их тело. Под конец Чемпионата спортсменам также были вручены призы за лучшие произвольные программы и призы зрительских симпатий.
26 октября были проведены показательные выступления призеров и специальных гостей Чемпионата, ориентированные на массового зрителя. Гости Чемпионата шоу-группа «Петербург-Атлетик» под руководством мастера спорта международного класса по бодибилдингу, абсолютного чемпиона Европы Павла Кириленко презентовали публике свою программу, которая вряд ли кого-то могла оставить равнодушным и, несомненно, должна была понравиться любителям захватывающих зрелищ. Дабы разрушит стереотип, что бодибилдинг является простым позерством, они вышли на сцену и показали, на что способен настоящий мужчина.
Стоит отметить, каждый участник шоу-группы носит звание мастера спорта по бодибилдингу. Пять мускулистых мужчин с обнаженными торсами, одетых в камуфляжные штаны и обутых в военизированные ботинки, провели мастер-класс по закручиванию сковородки в трубочку, сгибанию арматуры о голову, заплетанию железных прутьев в «косички», разбиванию деревянного бруска о плечо, разрыванию телефонных справочников в две тысячи листов, надуванию и лопанию грелок. Чего не скажешь, эти плечистые парни – настоящие терминаторы! Также помимо призеров со своей показательной программой выступили Чемпион России по фитнесу, мастер спорта по гимнастике Денис Сопот из Новосибирска и тюменская брейк-данс команда «Soul Force».