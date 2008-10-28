Бодибилдеры показали тюменцам свои мышцы и научили скручивать сковородки

Стоит отметить, каждый участник шоу-группы носит звание мастера спорта по бодибилдингу. Пять мускулистых мужчин с обнаженными торсами, одетых в камуфляжные штаны и обутых в военизированные ботинки, провели мастер-класс по закручиванию сковородки в трубочку, сгибанию арматуры о голову, заплетанию железных прутьев в «косички», разбиванию деревянного бруска о плечо, разрыванию телефонных справочников в две тысячи листов, надуванию и лопанию грелок. Чего не скажешь, эти плечистые парни – настоящие терминаторы! Также помимо призеров со своей показательной программой выступили Чемпион России по фитнесу, мастер спорта по гимнастике Денис Сопот из Новосибирска и тюменская брейк-данс команда «Soul Force».