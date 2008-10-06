Лукьяненко в Тюмени: всем выйти из сумрака!

Сергей Васильевич поделился с тюменскими читателями своими планами – закончить цикл о «Дозорах» и написать еще один, заключительный «Дозор». Но это будет не так скоро, потому что сейчас он работает над книгой в стиле фэнтези, а потом у него намечается какой-то интересный проект, который пока он держит в тайне. К тому же, собираются снимать фильм по его книге «Конкуренты», а на Украине хотят экранизировать его старое произведение «Рыцари сорока островов». Ну что ж, будем надеяться, что опыт «Дозоров» будет учтен и ошибки Бекмамбетова больше никто не повторит.