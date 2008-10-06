Лукьяненко в Тюмени: всем выйти из сумрака!

Как оказалось, истинных ценителей творчества писателя на встречу собралось немного. По крайней мере, я ожидала, что людей будет гораздо больше, и в конференц-зал библиотеки все не поместятся. Приятно удивило, что среди поклонников творчества писателя были представители разных поколений – и те, кому еще нет 20, и те, кому уже за 60.
Сергей Васильевич опоздал всего минут на 10-15 – задержался на пресс-конференции. Сразу предложил формат беседы: из зала задают вопрос – он отвечает. Сергей Лукьяненко рассказал, что на такую акцию согласился в принципе с удовольствием – интересно проехаться по стране, пообщаться с новыми людьми, перенять опыт других писателей, побывать в незнакомых городах. Хотя, конечно, поездка нелегкая – ночью переезды между городами, днем – очень напряженный график работы. Поэтому Тюмень Лукьяненко толком не посмотрел, но то, что видел, ему понравилось.
Как рассказал Лукьяненко, свой путь в литературу он начал лет в 19, когда просто от нечего делать сел и написал в тетрадке несколько коротких фантастических рассказов. Показал друзьям – они сказали «Пиши еще!». И таким образом за 20 с небольшим лет Сергей Васильевич написал 110 произведений! Среди них и знаменитые «Дозоры», которые были экранизированы. Вопрос об экранном воплощении главных героев книг тоже был задан писателю. Сергей Лукьяненко ответил, что образ Антона Городецкого получился крайне неудачно – в книге он не ходит вечно пьяный, шатаясь от стены к стене. Антон справляется со всем, несмотря на трудности. Также ведьма Алиса: в книге она «наивная девочка», в фильме же получилась этакая прожженная «женщина-вамп». Зато образ Гесера порадовал и писателя, и поклонников книги.
Сергей Васильевич поделился с тюменскими читателями своими планами – закончить цикл о «Дозорах» и написать еще один, заключительный «Дозор». Но это будет не так скоро, потому что сейчас он работает над книгой в стиле фэнтези, а потом у него намечается какой-то интересный проект, который пока он держит в тайне. К тому же, собираются снимать фильм по его книге «Конкуренты», а на Украине хотят экранизировать его старое произведение «Рыцари сорока островов». Ну что ж, будем надеяться, что опыт «Дозоров» будет учтен и ошибки Бекмамбетова больше никто не повторит.
Встреча с Сергеем Васильевичем продлилась около полутора часов. Причем, когда ему пора уже было уходить (у него очень жесткий график), вопросы все еще сыпались – так интересно было общаться с любимым автором! Ведь известный писатель - абсолютно непафосный, дружелюбный человек. После встречи он остался подписать всем желающим книги, никого не обидел и не оставил без автографа.