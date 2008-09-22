Перепись 2010: каждой тюменской улице по указателю!

Перед организаторами подготовки к переписи в настоящий момент стоят следующие задачи: приведение в порядок адресного хозяйства, норм регистрации граждан, информационно-разъяснительная работа среди населения.
Абсолютного результата в вопросе адресного хозяйства не достигли пока ни в одном муниципальном образовании. Задача усложняется бурным строительством в городе и районах области. По мнению Василия Захаровича Гридина, уполномоченного по вопросам переписи в Тюменском районе, необходимо продлить сроки работ, для того, чтобы на новых постройках также были аншлаги с названиями улиц и номерами домов. Заместитель главы администрации Исетского района Владимир Федорович Герман поделился опытом работы в данной сфере. По его словам, намного эффективнее нанять бригаду рабочих для закрепления табличек на домах, чем выдавать их жителям для самостоятельного размещения. Эти мероприятия очень важны для тех, кто будет непосредственно заниматься переписью, ведь приходить по нужным адресам переписчикам придется минимум дважды: первый раз – договориться о встрече, второй – для занесения сведений.
Одной из решенных задач на сегодня можно считать организацию работ по уточнению границ городского округа. Как заявил председатель межведомственной комиссии по подготовке и проведению ВПН-2010 Андрей Вячеславович Голоус, проблем в этом вопросе нет.
Василий Захарович Гридин выразил недовольство тем, что до сих пор неизвестен размер заработной платы для переписчиков. За ту же цифру, что заложена в концепции программы (7 000 рублей) никто работать, по его словам, не пойдет. На это Олег Викторович Заруба, председатель межведомственной комиссии, ответил, что точный размер зарплаты будет определен к 2009 году. Следует заметить ,что в таком решении есть резон, учитывая рост инфляции.
Олег Викторович добавил, что на следующем этапе работы необходимо заняться поиском помещений для складирования переписных листов и подбором уполномоченных по вопросам переписи.