Перепись 2010: каждой тюменской улице по указателю!

Абсолютного результата в вопросе адресного хозяйства не достигли пока ни в одном муниципальном образовании. Задача усложняется бурным строительством в городе и районах области. По мнению Василия Захаровича Гридина, уполномоченного по вопросам переписи в Тюменском районе, необходимо продлить сроки работ, для того, чтобы на новых постройках также были аншлаги с названиями улиц и номерами домов. Заместитель главы администрации Исетского района Владимир Федорович Герман поделился опытом работы в данной сфере. По его словам, намного эффективнее нанять бригаду рабочих для закрепления табличек на домах, чем выдавать их жителям для самостоятельного размещения. Эти мероприятия очень важны для тех, кто будет непосредственно заниматься переписью, ведь приходить по нужным адресам переписчикам придется минимум дважды: первый раз – договориться о встрече, второй – для занесения сведений.