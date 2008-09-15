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Тюменцы вспомнят жертв войны в Южной Осетии

15 сентября 2008, 14:43
Война в Южной Осетии отозвалась болью в сердце каждого человека. Трагические события коснулись и жителей Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

16 сентября в Тюмени, как и во всей России, вспомнят тех, кто погиб в этой нелепой войне.

Мероприятия начнутся в полночь. Именно в это время члены «Молодой гвардии» и представители осетинской общины соберутся на набережной реки Туры, чтобы спустить на воду зажженные свечи. В 11 часов в Знаменском Кафедральном Соборе и во всех храмах Тюменской области пройдут панихиды по жертвам военных действий в Южной Осетии. Представители мусульманской конфессии также прочтут траурную молитву в Соборной мечети.

На 12-00 – 12-30 у мемориального комплекса «Аллея памяти» запланировано возложение цветов к памятникам погибших военнослужащих в локальных военных конфликтах и зажжение свечей на могилах участников антитеррористических операций.

В 15-00 в ДНК «Строитель» начнется вечер памяти жертв военных действий в Южной Осетии, в котором примут участие члены партии «Единая Россия», члены Гражданского Форума области и представители осетинской общины.

#Новости#Война в Осетии#Тюмень#Таня#Общество
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