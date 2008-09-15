Тюменцы вспомнят жертв войны в Южной Осетии

Мероприятия начнутся в полночь. Именно в это время члены «Молодой гвардии» и представители осетинской общины соберутся на набережной реки Туры, чтобы спустить на воду зажженные свечи. В 11 часов в Знаменском Кафедральном Соборе и во всех храмах Тюменской области пройдут панихиды по жертвам военных действий в Южной Осетии. Представители мусульманской конфессии также прочтут траурную молитву в Соборной мечети.