Тюменцы вспомнят жертв войны в Южной Осетии

16 сентября в Тюмени, как и во всей России, вспомнят тех, кто погиб в этой нелепой войне.
Мероприятия начнутся в полночь. Именно в это время члены «Молодой гвардии» и представители осетинской общины соберутся на набережной реки Туры, чтобы спустить на воду зажженные свечи. В 11 часов в Знаменском Кафедральном Соборе и во всех храмах Тюменской области пройдут панихиды по жертвам военных действий в Южной Осетии. Представители мусульманской конфессии также прочтут траурную молитву в Соборной мечети.
На 12-00 – 12-30 у мемориального комплекса «Аллея памяти» запланировано возложение цветов к памятникам погибших военнослужащих в локальных военных конфликтах и зажжение свечей на могилах участников антитеррористических операций.
В 15-00 в ДНК «Строитель» начнется вечер памяти жертв военных действий в Южной Осетии, в котором примут участие члены партии «Единая Россия», члены Гражданского Форума области и представители осетинской общины.