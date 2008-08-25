В сентябре тюменцев ждут единовременные выплаты

Департаменту социального развития Тюменской области поручено произвести единовременную выплату в сентябре 2008 года. На эти цели предусмотрено 171 миллион 482 тысячи рублей. В Тюменской области проживает 316,5 тысяч пенсионеров и инвалидов, получающих пенсию в Пенсионном фонде РФ, 8,5 тысяч многодетных малоимущих семей. Кроме того, в области живут 12 тысяч пенсионеров, получающих пенсии по ведомственной линии в органах прокуратуры, Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков, таможенной службе. Таким образом, 337 тысяч тюменцев указанных категорий получат единовременную выплату в размере 500 рублей. (Обращаем внимание на то, что пенсионерам, имеющим право на указанную единовременную выплату по нескольким основаниям, выплачивается одна единовременная выплата).