В сентябре тюменцев ждут единовременные выплаты

Об этом Nashgorod.ru сообщили в отделе информации Департамента информационной политики.
Так, дополнительная мера социальной поддержки - единовременная выплата в размере 500 рублей - установлена в отношении проживающих в Тюменской области:
-граждан, получающих пенсию в Пенсионном фонде РФ;
-граждан, получающих пенсию в органах прокуратуры, Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, таможенной службы;
-малоимущих многодетных семей, получающих адресное социальное пособие.
Департаменту социального развития Тюменской области поручено произвести единовременную выплату в сентябре 2008 года. На эти цели предусмотрено 171 миллион 482 тысячи рублей. В Тюменской области проживает 316,5 тысяч пенсионеров и инвалидов, получающих пенсию в Пенсионном фонде РФ, 8,5 тысяч многодетных малоимущих семей. Кроме того, в области живут 12 тысяч пенсионеров, получающих пенсии по ведомственной линии в органах прокуратуры, Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков, таможенной службе. Таким образом, 337 тысяч тюменцев указанных категорий получат единовременную выплату в размере 500 рублей. (Обращаем внимание на то, что пенсионерам, имеющим право на указанную единовременную выплату по нескольким основаниям, выплачивается одна единовременная выплата).
Кроме этого, Владимир Якушев подписал распоряжение о социальной поддержке работников организаций, учрежденных Тюменской областью или муниципальными образованиями Тюменской области в сфере образования, молодежной политики, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, занятости населения, архивного дела, ветеринарии, лесного хозяйства, охраны природы. Им будет выплачено единовременно по одной тысяче рублей. На эти цели выделено 115 миллионов 854 тысяч рублей.
- Заработная плата в регионе растет, но тем не менее власти региона считают необходим оказать поддержку работникам бюджетных организаций в преддверии 1 сентября, - отметил губернатор, подписывая распоряжения.
Необходимо добавить, что Тюменская область – один из немногих российских регионов, где систематически практикуются такие формы социальной поддержки населения, как единовременные выплаты.