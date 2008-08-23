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Тюменцы проявили свой патриотизм в День Государственного флага

23 августа 2008, 19:42
22 августа, в День Государственного флага, тюменцам представилась возможность проявить свой патриотизм
Сюжет
Тюмень

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В 12 часов по московскому времени все желающие могли подойти к зданию цирка и исполнить Гимн России. Ввиду дождливой погоды мероприятие пришлось перенести внутрь здания. Почти все помещение было занято патриотически-настроенными людьми. С 12 часов на Цветном Бульваре раздавали тексты Гимна и ленточки цветов Российского флага. К сожалению, длительность звучания Гимна составляет менее минуты, поэтому многие не успели дойти до цирка, по привычке понадеявшись на то, что вовремя ни одно мероприятие не начинается.

Помимо Гимна в праздничный день в городе звучали другие песни, посвященные нашему краю. Несколько «газелей» с динамиком внутри «развозили музыку» по улицам; прохожие улыбались в ответ.

#Новости#Праздники#Патриотизм#Тюмень#Таня#Общество
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