Тюменцы проявили свой патриотизм в День Государственного флага

В 12 часов по московскому времени все желающие могли подойти к зданию цирка и исполнить Гимн России. Ввиду дождливой погоды мероприятие пришлось перенести внутрь здания. Почти все помещение было занято патриотически-настроенными людьми. С 12 часов на Цветном Бульваре раздавали тексты Гимна и ленточки цветов Российского флага. К сожалению, длительность звучания Гимна составляет менее минуты, поэтому многие не успели дойти до цирка, по привычке понадеявшись на то, что вовремя ни одно мероприятие не начинается.