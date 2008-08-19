Тобольского подростка, убившего двух человек, ждет суд

Следствием установлено, что 3 января 2008 года подросток в ходе пьяной ссоры напал на четверых тоболяков. Двум из них, 46-летнему мужчине без определенного места жительства и 43-летнему гражданину, проживающему по ул. Декабристов, злодей нанес ножом 32 и 23 ранения соответственно. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте.