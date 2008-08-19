Тобольского подростка, убившего двух человек, ждет суд

Прокурором Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летнего жителя Тобольска, обвиняемого в убийстве двух человек и в причинении тяжкого вреда здоровью.
Следствием установлено, что 3 января 2008 года подросток в ходе пьяной ссоры напал на четверых тоболяков. Двум из них, 46-летнему мужчине без определенного места жительства и 43-летнему гражданину, проживающему по ул. Декабристов, злодей нанес ножом 32 и 23 ранения соответственно. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте.
Кроме того, в ходе нападений он причинил тяжкий вред здоровью 36-летнему мужчине и 59-летней женщине. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи оба пострадавших остались живы.
Злодей был задержан «по горячим следам», сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе прокуратуры области.
18 августа 2008 года материалы уголовного дела направлены в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.