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Тобольского подростка, убившего двух человек, ждет суд

19 августа 2008, 10:44
Прокуратурой Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, убившего двух мужчин и причинившего тяжкий вред здоровью двум жителям Тобольска

Прокурором Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летнего жителя Тобольска, обвиняемого в убийстве двух человек и в причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствием установлено, что 3 января 2008 года подросток в ходе пьяной ссоры напал на четверых тоболяков. Двум из них, 46-летнему мужчине без определенного места жительства и 43-летнему гражданину, проживающему по ул. Декабристов, злодей нанес ножом 32 и 23 ранения соответственно. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте.

Кроме того, в ходе нападений он причинил тяжкий вред здоровью 36-летнему мужчине и 59-летней женщине. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи оба пострадавших остались живы.

Злодей был задержан «по горячим следам», сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе прокуратуры области.

18 августа 2008 года материалы уголовного дела направлены в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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