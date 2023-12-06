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Инопредприниматели

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Карта интервенций
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Карта интервенций Тюменской области

Америка и Австралия
Европа
Азия
Африка и Ближний Восток
Дружественные
Нейтральные
Неружественные
Белиз
Эквадор
Маршалловы
острова
Панама
Виргинские острова
(Великобритания)
США
Канада
Бразилия
Аргентина
Беларусь
Люксембург
Лихтенштейн
Швейцария
Франция
Португалия
Испания
Австрия
Польша
Чехия
Греция
Италия
Мальта
Кипр
Словения
Литва
Эстония
Финляндия
Латвия
Украина
Нидерланды
Бельгия
Германия
Швеция
Норвегия
Венгрия
Болгария
Румыния
Северная Македония
Словакия
Босния и
Герцоговина
Великобритания
Сербия
Молдова
Дружественные
Нейтральные
Неружественные
Индия
Кыргызстан
Таджикистан
Бангладеш
Тюменская область
Армения
Грузия
Казахстан
Азербайджан
Абхазия
Узбекистан
Китай
КНДР
Гонконг
Вьетнам
Южная
Корея
Япония
Афганистан
Сингапур
Дружественные
Нейтральные
Неружественные
Турция
ОАЭ
Камерун
Руанда
ЮАР
Уганда
Нигерия
Йемен
Мали
Сейшелы
Египет
Саудовская Аравия
Израиль
Сирия
Ливан
Ирак
Иран
Дружественные
Нейтральные
Неружественные

«Наш город» расскажет все о зарегистрированных в Тюменской области компаниях, принадлежащих иностранцам, в спецпроекте «Инопредприниматели». Мы узнали, как компании региона работают с физлицами с паспортами других государств и с зарубежными юридическими лицами.

Как мы смогли узнать, чем занимаются эти предприятия, и кто их собственники? «Наш город» проанализировал данные ЕГРЮЛ, выявив собственников и официальные регистрационные данные о виде деятельности, посчитал финансовые показатели каждого юридического лица, их судебные дела и госконтракты и ниже дает исчерпывающий ответ. Также мы исключили из выборки филиалы транснациональных корпораций (например, это ИКЕА, «Зара», «Бершка», «Кока-кола» и так далее), филиалы российских компаний, имеющие офшорных совладельцев, банки.

Проект представлен в виде карты. По каждой стране можно посмотреть краткую информацию, какой бизнес ведут граждане этого государства в Тюменской области, и далее прочитать подробный обзор на сайте.

Отметим, что некоторые компании с бенефициарами «из-за бугра» могли не попасть в обзор, так как порой их корни уходят за рубеж через цепочку формально российских юридических лиц. Финансовые данные по многим компаниям недоступны — юридические лица могут находиться на упрощенной системе налогообложения или вовсе по тем или иным причинам не раскрывать актуальную отчетность.

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

Про резидентов из стран Северной Америки в Тюменской области Подробнее про резидентов из СНГ в Тюменской области Про тюменские компании из стран-офшоров Про резидентов государств Европы в Тюменской области Про резидентов из стран Азии, Африки и Востока в Тюменской области
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Австрия

Австрия не может похвастаться дружескими отношениями с Российской Федерацией. Впрочем, как и почти все другие страны Евросоюза, которые ведут активную санкционную политику против России. Тем не менее в Ростовской области сразу два предприятия с австрийской «пропиской». Речь идет о компаниях ООО «Бауэр Таганрог» и ООО «Рост-тыква».

Подробнее про резидентов стран Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Азербайджан

Страна входит в состав СНГ и на данный момент является для России союзником. В Тюменской области с азербайджанцами работает 21 компания, их деятельность - торговля овощами и фруктами, скотоводство и производство штукатурных работ.

Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Армения

Эта страна сейчас считается дружественной, с ней активно сотрудничают 25 компаний из Тюменской области, которые занимаются жилым строительством, стоматологической практикой и даже свиноводством.

Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Афганистан

Афганистан находится в Центральной Азии. Государство сохраняет с Россией дружеские взаимоотношения. В Ростовской области находится только одна компания, которая принадлежит физическому лицу с афганским гражданством.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Белиз

Белиз выступает одной из самых популярных оффшорных зон в российской бизнес-среде и соревноваться может, разве что, с Кипром. Для предпринимателей ведение оффшорного бизнеса выгодно тем, что он не подлежит налогообложению и необходимости вести регулярную отчетность. В Ростовской области 9 компаний, чьи владельцы находятся под юрисдикцией Белиза.

Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Беларусь

Эту страну можно назвать союзником и даже другом России. Во многом из-за общего прошлого и теплых отношений в нынешнее время с ней сотрудничают 15 компаний из Тюменской области. Обычно компании, основанные на союзе россиян и белорусов, занимаются строительством, различными видами торговли, а одна из компаний производит химикаты.

Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Великобритания

Недружественное государство Европы, которое одним из первых ввело санкции в отношении России. В Тюменской области четыре британские компании. Они заняты в деятельности больничных организаций, также занимаются консультированием по вопросам коммерческой деятельности и ведут дела в сфере торговли.

Подробнее про прочесть в отдельном нашем материале

Нидерланды

Ныне находится в недружественных отношениях с Россией. Хотя год назад власти Нидерландов всё же сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России. В Тюменской области одна голландская компания, она занимается производством приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний.

Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном материале «Нашего города»

Германия

Отношения с этой страной у России всегда были непростыми. Сейчас она, будучи в составе Евросоюза, считается недружественной. Однако с ней все же сотрудничает семь компаний из Тюменской области. Они занимаются производством красок, лаков и машинного оборудования, а также предоставляют услуги по добыче нефти.

Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в материале

Гонконг

Официально Гонконг входит в состав Китая, однако имеет особый статус. В бизнес-среде Гонконг считается «мидшором» - промежуточной страной в бизнесе между офшорами и «чистыми» юрисдикциями. Как и другие азиатские резиденты, Гонконг представлен в Ростовской области весьма малым количеством компаний. В данном случае – всего одной.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Греция

Одна из самых древних цивилизаций, ныне находящаяся в статусе недружественных России стран, представлена в Волгоградской области одной компанией. Фирмой «Авис», которая специализируется на оптовой торговле легкового транспорта, управляют сразу трое женщин-владельцев.

Подробности можно найти в нашем отдельном материале

Индия

Дружественная России страна с самым большим числом населения в мире и развивающейся экономикой. В Тюменской области с этой страной сотрудничает одна компания, работающая в области оптовой торговли.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Иран

Иран увеличил объемы сотрудничества с Россией после начала СВО. Страна носит статус дружественной. В Ростовской области работает шесть компаний с гражданами Ирана в списке владельцев.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Италия

Изысканная Италия сейчас находится с Россией в недружественных отношениях. Она уже долгие годы числится в составе Евросоюза, а потому вести с этой страной бизнес - дело рискованное. Однако в Тюменской области есть четыре компании, которые имеют итальянские корни. Эти предприятия занимаются медициной, торговлей и ресторанным бизнесом.

Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в материале «Нашего города»

Канада

Недружественное государство находится в Северной Америке. В регионе функционирует три канадские компании, которые в основном занимаются торговлей зерном.

Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Казахстан

Эта страна считается дружественной, однако ее руководство порою поддерживает западные санкции, что может перевернуть ситуацию. Но с Казахстаном Россию объединяет общее прошлое, благодаря чему бизнесмены из двух стран плотно взаимодействуют и по сей день. В Тюменской области 25 компаний из Казахстана. Чаще всего это совместный бизнес в сфере торговли товарами и услугами, но также имеется и сервис по доставке продуктов.

Подробнее о фирмах-резидентах республик бывшего СССР читайте в нашем материале

Кипр

Известная на весь мир «оффшорная столица» не была проигнорирована тюменскими бизнесменами. Сейчас с этим недружественным островом работают три компании, они производят стеклянные изделия, продают услуги по бурению и производят деревянные конструкции.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Кыргызстан

Это бывшая республика СССР, ныне — дружественная России страна. В Тюменской области оттуда пять предприятий. Они занимаются разведением лошадей, строительством, электромонтажными работами и ресторанным бизнесом.

Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Китай

Это дружественная страна, более того, у Китая с Россией сейчас тёплые отношения - и в Тюменской области 13 компаний выбрали себе партнеров из Поднебесной. Эти предприятия занимаются туристической деятельностью, промышленными работами и, конечно, продажей автомобилей, которые у тюменцев пользуются большим спросом.

Подробнее про резидентов Китая, Востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале. в регионе можно прочесть в этом материале

Южная Корея

Южная Корея представлена всего одной компанией в Волгоградской области. Предприятие занимается транспортными перевозками. Владелица компании имеет как корейское, так и российское гражданство.

Подробности можно почитать в нашем отдельном материале

Латвия

Россию с этой страной связывает общее прошлое, однако в настоящее время она считается недружественной. Но в Тюменской области все же есть две компании из Латвии. Эти предприятия занимаются распиловкой древесины и сельским хозяйством.

Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в материале

Литва

Литва некогда входила в состав республик СССР. На данный момент государство считается недружественным Российской федерации. При этом в Ростовской области зарегистрировано четыре компании с совладельцами из Литвы. Две из них занимаются торговлей, а еще две – строительством и промышленностью.

Подробнее про резидентов Евросоюза в Ростовской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Люксембург

Входит в состав Европейского союза и считается недружественным государством для России. Также это один из популярнейших европейских оффшоров: хоть юридически не является безналоговой территорией, но открытие и ведение бизнеса для иностранцев здесь максимально упрощено. В Тюменской области, как минимум, один бизнес построен на союзе с Люксембургом, он специализируется на метрологии.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты считаются дружественным государством. Кроме того, государство считается одной из оффшорных зон. В Ростовской области представлена шестью предприятиями. Одно из них – ООО «Логопарк Дон».

Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Сейшельские острова

Сейшельские острова считаются оффшорным финансовым центром. Но пока с Россией у них дружественные отношения. Сотрудничает с Сейшелами в Тюменской области только одно предприятие, бизнес которого завязан на строительстве жилых и нежилых зданий.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Словения

Недружественное государство Евросоюза.

Компаний - 2
Основная сфера деятельности - медицина

Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

США

Одна из стран, с которой у России очень напряженные отношения. В Тюменской области четыре американских компании ведут с ней бизнес. Они занимаются продажей оборудования и пиломатериалов, а также производством парфюмерии.

Подробнее про союзников США и англосаксов можно прочесть в отдельном нашем материале

Турция

Эту жаркую страну можно смело назвать дружественной для России и даже ее ведущим экономическим партнером. В Тюменской области три турецкие компании, специализирующиеся на строительстве зданий и производстве пластмассы.

Подробнее о резидентах востока, Азии, Китая и Африки можно прочесть в отдельном материале

Узбекистан

Это республика, у которой с Россией хорошие отношения, она числится в списке дружественных. В Тюменской области шесть компаний из Таджикистана, занятых в области автоторговли, штукатурных работ и подачи напитков.

Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Украина

С этой страной Россию связывает совместное прошлое, а потому некоторые бизнес-партнеры сотрудничают уже многие годы. В Тюменской области четыре украинские компании, они занимаются арендой и ремонтом машин, строительством и утилизацией отходов.

Швейцария

Это недружественная для России страна, которая отличается стабильной экономической ситуацией. Вероятно из-за этого две тюменские компании все же решили получить «швейцарскую» прописку. Они занимаются ресторанным бизнесом и продажей недвижимости.

Подробнее про резидентов Евросоюза и их приближенных в регионе можно прочесть в материале

Виргинские Острова (Великобритания)

Британские Виргинские острова имеют статус британской заморской территории, одновременно являются классической оффшорной зоной и при этом признаны «белым оффшором». Однако с Россией у них недружественные отношения. Сейчас в Тюменской области с ними сотрудничает одна компания, производящая товарный бетон.

Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Франция

Францию и Ростов связывает не только знаменитый мост через Дон, сконструированный тем самым Эйфелем, но и совместный бизнес. В регионе девять компаний с французской пропиской. Добавим, что Франция, как и другие государства Европы, входит в список недружественных государств.

Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Эстония

В Ростовской области представляет сразу шесть компаний, в число совладельцев которых входят граждане Эстонии. Большинство их них занимается транспортными перевозками.

Подробнее про резидентов из стран Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Сербия

Это близкий друг России, хоть и располагающийся в Восточной Европе. В Тюменской области это государство пользуется неплохим спросом - с ним сотрудничают семь компаний. Их сфера работы: строительство зданий, торговля одеждой и аренда недвижимости.

Подробнее о резидентах Сербии читайте в отдельном материале

Молдова

Это государство, с которым Россия имеет союзные отношения. Однако с начала 2020 года отношения с Молдовой стабильно ухудшаются. Эта страна, в отличие от других, не присоединилась к санкциям, но все же ввела некоторые ограничения. В Тюменской области есть лишь одна компания, владельцем которой является гражданин Молдовы. Она занимается бизнесом в области строительства.

Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Лихтенштейн

Карликовое государство Лихтенштейн входит в список недружественных стран по отношению к России. В Волгоградской области представлена одна фирма, имеющая непосредственное отношение к Лихтенштейну. Её основной вид деятельности - строительство зданий.

Подробности имеются в отдельном материале

Венгрия

В Ростовской области действует только четыре компании, чьи бенефициары находятся под венгерской юрисдикцией.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бельгия

Бельгия числится в списке недружественных России государств, поскольку является членом Евросоюза. С Ростовской областью страну связывает всего одна компания – ООО «Асва». Она занимается производством нерафинированных растительных масел и фракций.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Абхазия

Несмотря на то что соседняя Абхазия в хороших отношениях с Россией, а русские туристы часто ездят туда отдыхать, в Волгоградской области представлена только одна компания из этой страны — ООО «Обувь», занимающаяся ремонтом обуви и ряда других изделий. Владельцем организации является Аршак Восканян.

Подробности об Абхазии можно прочитать в отдельном материале

Таджикистан

Ранее Таджикистан входил в состав СССР, теперь страна является членом СНГ и дружественной для России. В Тюменской области есть пять компаний, совладельцы которых связаны с этой страной. Их деятельность завязана на торговле фруктами и овощами, ресторанном бизнесе, штукатурных работах и аренде имущества.

Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Мали

Страна в западной Африке, которая ведёт с Россией переговоры об экономическом и военном сотрудничестве. В Белгородской области есть фирма с совладельцами из Мали: занимается она деятельностью по предоставлению услуг в сфере бизнеса.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ливан

Страна расположена на Ближнем Востоке и входит в список дружественных по отношению к России. Ростовскую область с Ливаном связывает только одна компания, которая одновременно находится и под юрисдикцией ОАЭ. Речь идет об ООО «Мантра Турс». Компания ведет деятельность туристических агентств.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Йемен

Государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Отношения с Россией поддерживают нейтральные. В Белгородской области всего одна компания с йеменскими совладельцами, и занимается она туризмом.

Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ирак

Дружественный Ирак находится на Ближнем Востоке. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Ирака. Это – ООО «АИЦ», предприятие ведет деятельность туристических агентств.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Израиль

Государство сохраняет дружеские отношения с Российской Федерацией, несмотря на конфликты на Ближнем востоке и тяжёлую геополитическую ситуацию. В Ростовской области работает три компании, совладельцами которых являются юридические или физические лица из Израиля.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Египет

Считается дружественным государством для России. С ним сотрудничает одна компания из Тюменской области, развивающая ресторанный бизнес.

Подробнее о резидентах Африки в регионе читайте в материале

Эквадор

Южноамериканская страна, сохраняющая в отношении России нейтралитет. В Белгородской области есть одна компания, связанная с Эквадором: бизнесмены Куаскота Катукуаго Франклин Фабрисио и Рейес Хосе Иван Матэус имеют доли в ООО «СББК Волшебные розы». Фирма по торговле цветами позволила заработать в 2022 году 13 тыс. рублей чистой прибыли. Не так уж много: всего 130 долларов. Примерно четверть средней эквадорской зарплаты.

Словакия

Это государство Центральной Европы сейчас числится в списке недружественных. В Тюменской области представители этой страны совместно с местными ведут бизнес по торговле кормами для сельскохозяйственных животных.

Подробнее о резидентах Евросоюза читайте в отдельном материале

Болгария

Россию и Болгарию связывает совместное прошлое, но сейчас у стран не лучшие отношения. Болгария сейчас числится в Евросоюзе и считается недружественной. В Тюменской области две болгарские компании. Совместно они занимаются оказанием юридических услуг и строительством.

Подробнее о резидентах Евросоюза читайте в отдельном материале

Польша

Польша, несмотря на общее прошлое с Россией, сейчас считается недружественным государством, поскольку она входит в Евросоюз. В Ростовской области страна представлена шестью компаниями, одна из которых производит мороженое.

Подробности об этом можно почитать в отдельном материале

Португалия

Эта страна также числится в Евросоюзе и считается недружественной. С португальцами сотрудничает одна компания из Тюменской области, деятельность которой завязана на организации общественного питания.

Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в материале

Чехия

Недружественное по отношению к России государство Чехия входит в состав Евросоюза. При этом в Ростовской области имеется семь компаний, совладельцы которых – граждане Чехии.

Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Швеция

Королевство Швеция находится на Скандинавском полуострове. По отношению к России Швеция считается недружественной страной. Казалось бы, Швецию в далеком от нее Ростове может представлять только ушедшая IKEA. Однако подобные сети мы в расчет не брали. Тем не менее, в Ростове все же есть две шведских компании, одна из которых занимается пассажирскими перевозками, а другая – производством красок, лаков и эмалей.

Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бангладеш

Помимо самых часто представленных азиатских стран в Волгоградской области есть и компания из Бангладеша, который входит в список дружественных России государств. ТД «Имидж-Текстиль» занимается оптовой торговлей текстильными изделиями.

Подробнее об этой организации и торговых взаимоотношениях с Бангладешем можно прочитать в отдельном материале

Грузия

Грузия ранее входила в состав СССР. Сейчас государство поддерживает с Россией нейтральные отношения, где нередки русрфобские выпады. В Ростовской области действует одна компания с грузинским совладельцем.

Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

КНДР

Эта азиатская страна считается дружественной. С представителями КНДР в Тюменской области сотрудничают два предпринимателя, совместно с иностранцами они занимаются торговлей оборудованием для добычи полезных ископаемых и штукатурными работами.

Подробнее о резидентах востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале

Сирия

Государство входит в список дружественных России государств. В Ростовской области находится только одна компания, совладелец которой – гражданин Сирии. ООО «Алваис» производит крахмал на территории региона.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Маршалловы острова

Маршалловы острова находятся в Океании. Это государство – сосед Австралии. Кроме того, Маршалловы острова считаются одной из наиболее популярных классических офшорных зон. Ростовскую область с ними связывает пять компаний.

Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Босния и Герцеговина

Еще одна страна Балканского полуострова, которая нашла Ростовскую область перспективным регионом для ведения бизнеса. Под представительством предпринимателей с гражданством Боснии и Герцеговины действуют две компании – ООО «Импэкс» (занимается оптовой торговлей) и ООО «Юг-транссервис» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам).

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Испания

Королевство Испания входит в состав стран НАТО и потому числится в списке недружественных государств по отношению к Российской Федерации. Несмотря на это, в Ростовской области есть пять компаний с испанскими бенефициарами.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Мальта

Карликовое государство расположилось на архипелаге между Италией и Ливией. Мальта, как и многие другие европейские государства, входит в число недружественных стран. В Ростовской области от имени Мальты представлена только одна компания.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Норвегия

Королевство Норвегия находится на Скандинавском полуострове. Является членом НАТО и входит в Шенгенскую зону. По отношению к России Норвегия является недружественной страной, однако в Ростовской области все равно присутствует одна компания под ее юрисдикцией.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Румыния

Румыния – одна из крупнейших стран Европы. Она носит статус недружественного государства. В Ростовской области только одна компания со владельцем из Румынии – ООО «Инспекционная компания Евро тест». Она занимается техническими испытаниями, исследованиями, анализом и сертификацией.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Северная Македония

В Ростовской области под флагом этого государства работает пять бизнес-предприятий. Они занимаются торговлей, строительством и промышленностью.

Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Финляндия

Финляндия расположена в северной части Европы. Государство входит в список недружественных. В Ростовской области работает только одна финская компания, которая занимается управлением недвижимым имуществом.

Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Вьетнам

Это азиатское государство давно и крепко «дружит» с Россией. Однако на юге страны азиатские бизнесмены закрепляться не спешат. Пока в Ростовской области работает только одна вьетнамская компания – ООО «ГМХ». Она занимается добычей и обогащением угля и антрацита.

Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Сингапур

Это один из крупнейших финансовых и торговых центров Юго-Восточной Азии. Сингапур не является классическим оффшором и с точки зрения подачи отчетности, но считается недружественным государством. С ним сотрудничает одно предприятие из Тюменской области, занимающееся лесоводством.

Подробнее о резидентах востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале

Япония

Из-за Курильских островов у России и Японии сложились сложные отношения. РФ даже внесла соседа с архипелага в список недружественных стран. Хотя Япония и протестовала против присвоения ей такого статуса. При этом в Ростовской области есть две японских компании.

Подробнее про резидентов из Азии читайте в Ростовской области читайте в отдельном материале

Камерун

Государство расположено в Центральной Африке. Оно состоит в дружеских отношениях с Российской Федерацией. В Ростовской области существует всего одна компания, совладельцем которой выступает гражданин Камеруна.

Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Нигерия

Нигерия находится в Западной Африке. С Ростовской областью это далекое жаркое государство связывает только одна компания, которая занимается деятельностью рекламных агентств.

Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Руанда

Руанда – одна из стран Центральной Африки. С Россией, несмотря на расстояние, у нее сложились дружеские отношения. В Ростовской области Руанду представляет только одна компания, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Уганда

Уганда находится в Восточной части африканского континента. Государство входит в список дружественных России. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Уганды. Она занимается розничной торговлей легковыми авто.

Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале

ЮАР

Южно-Африканская Республика находится на юге Африканского континента. Это государство — не самый популярный бизнес-партнер у ростовчан. Но одна компания под юрисдикцией ЮАР в регионе все-таки есть. Это — ООО «Гала Арт». Предприятие занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Аргентина

Аргентина находится в Южной Америке. Государство считается дружественным по отношению к России. Однако в Ростовской области это не самый популярный бизнес-партнер. В регионе зарегистрирована только одна компания с аргентинскими корнями. Она занимается производством машин и оборудования для сельского хозяйства.

Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бразилия

Страна карнавалов осталась дружественной для России в 2023 году. Бразилия находится в Южной Америке и, вероятно, из-за своей отдаленности является не самым популярным партнером для бизнеса в регионе. В Ростовской области зарегистрирована только одна компания с совладельцами из Бразилии.

Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Панама

Панама находится на Панамском перешейке между Северной и Южной Америками. Это государство также относится к популярным оффшорным зонам. С Ростовской областью Панаму связывает только одна компания.

Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Саудовская Аравия

Это государство с Аравийского полуострова считается дружественным. Хотя с ним в Тюменской области работает лишь одна компания, занятая в области ресторанного бизнеса.

Подробнее о резидентах востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале