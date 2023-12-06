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Австрия Австрия не может похвастаться дружескими отношениями с Российской Федерацией. Впрочем, как и почти все другие страны Евросоюза, которые ведут активную санкционную политику против России. Тем не менее в Ростовской области сразу два предприятия с австрийской «пропиской». Речь идет о компаниях ООО «Бауэр Таганрог» и ООО «Рост-тыква». Подробнее про резидентов стран Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Азербайджан Страна входит в состав СНГ и на данный момент является для России союзником. В Тюменской области с азербайджанцами работает 21 компания, их деятельность - торговля овощами и фруктами, скотоводство и производство штукатурных работ. Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Армения Эта страна сейчас считается дружественной, с ней активно сотрудничают 25 компаний из Тюменской области, которые занимаются жилым строительством, стоматологической практикой и даже свиноводством. Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Афганистан Афганистан находится в Центральной Азии. Государство сохраняет с Россией дружеские взаимоотношения. В Ростовской области находится только одна компания, которая принадлежит физическому лицу с афганским гражданством. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Белиз Белиз выступает одной из самых популярных оффшорных зон в российской бизнес-среде и соревноваться может, разве что, с Кипром. Для предпринимателей ведение оффшорного бизнеса выгодно тем, что он не подлежит налогообложению и необходимости вести регулярную отчетность. В Ростовской области 9 компаний, чьи владельцы находятся под юрисдикцией Белиза. Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Беларусь Эту страну можно назвать союзником и даже другом России. Во многом из-за общего прошлого и теплых отношений в нынешнее время с ней сотрудничают 15 компаний из Тюменской области. Обычно компании, основанные на союзе россиян и белорусов, занимаются строительством, различными видами торговли, а одна из компаний производит химикаты. Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Великобритания Недружественное государство Европы, которое одним из первых ввело санкции в отношении России. В Тюменской области четыре британские компании. Они заняты в деятельности больничных организаций, также занимаются консультированием по вопросам коммерческой деятельности и ведут дела в сфере торговли. Подробнее про прочесть в отдельном нашем материале

Нидерланды Ныне находится в недружественных отношениях с Россией. Хотя год назад власти Нидерландов всё же сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России. В Тюменской области одна голландская компания, она занимается производством приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний. Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном материале «Нашего города»

Германия Отношения с этой страной у России всегда были непростыми. Сейчас она, будучи в составе Евросоюза, считается недружественной. Однако с ней все же сотрудничает семь компаний из Тюменской области. Они занимаются производством красок, лаков и машинного оборудования, а также предоставляют услуги по добыче нефти. Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в материале

Гонконг Официально Гонконг входит в состав Китая, однако имеет особый статус. В бизнес-среде Гонконг считается «мидшором» - промежуточной страной в бизнесе между офшорами и «чистыми» юрисдикциями. Как и другие азиатские резиденты, Гонконг представлен в Ростовской области весьма малым количеством компаний. В данном случае – всего одной. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Греция Одна из самых древних цивилизаций, ныне находящаяся в статусе недружественных России стран, представлена в Волгоградской области одной компанией. Фирмой «Авис», которая специализируется на оптовой торговле легкового транспорта, управляют сразу трое женщин-владельцев. Подробности можно найти в нашем отдельном материале

Индия Дружественная России страна с самым большим числом населения в мире и развивающейся экономикой. В Тюменской области с этой страной сотрудничает одна компания, работающая в области оптовой торговли. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Иран Иран увеличил объемы сотрудничества с Россией после начала СВО. Страна носит статус дружественной. В Ростовской области работает шесть компаний с гражданами Ирана в списке владельцев. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Италия Изысканная Италия сейчас находится с Россией в недружественных отношениях. Она уже долгие годы числится в составе Евросоюза, а потому вести с этой страной бизнес - дело рискованное. Однако в Тюменской области есть четыре компании, которые имеют итальянские корни. Эти предприятия занимаются медициной, торговлей и ресторанным бизнесом. Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в материале «Нашего города»

Канада Недружественное государство находится в Северной Америке. В регионе функционирует три канадские компании, которые в основном занимаются торговлей зерном. Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Казахстан Эта страна считается дружественной, однако ее руководство порою поддерживает западные санкции, что может перевернуть ситуацию. Но с Казахстаном Россию объединяет общее прошлое, благодаря чему бизнесмены из двух стран плотно взаимодействуют и по сей день. В Тюменской области 25 компаний из Казахстана. Чаще всего это совместный бизнес в сфере торговли товарами и услугами, но также имеется и сервис по доставке продуктов. Подробнее о фирмах-резидентах республик бывшего СССР читайте в нашем материале

Кипр Известная на весь мир «оффшорная столица» не была проигнорирована тюменскими бизнесменами. Сейчас с этим недружественным островом работают три компании, они производят стеклянные изделия, продают услуги по бурению и производят деревянные конструкции. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Кыргызстан Это бывшая республика СССР, ныне — дружественная России страна. В Тюменской области оттуда пять предприятий. Они занимаются разведением лошадей, строительством, электромонтажными работами и ресторанным бизнесом. Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Китай Это дружественная страна, более того, у Китая с Россией сейчас тёплые отношения - и в Тюменской области 13 компаний выбрали себе партнеров из Поднебесной. Эти предприятия занимаются туристической деятельностью, промышленными работами и, конечно, продажей автомобилей, которые у тюменцев пользуются большим спросом. Подробнее про резидентов Китая, Востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале. в регионе можно прочесть в этом материале

Южная Корея Южная Корея представлена всего одной компанией в Волгоградской области. Предприятие занимается транспортными перевозками. Владелица компании имеет как корейское, так и российское гражданство. Подробности можно почитать в нашем отдельном материале

Латвия Россию с этой страной связывает общее прошлое, однако в настоящее время она считается недружественной. Но в Тюменской области все же есть две компании из Латвии. Эти предприятия занимаются распиловкой древесины и сельским хозяйством. Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в материале

Литва Литва некогда входила в состав республик СССР. На данный момент государство считается недружественным Российской федерации. При этом в Ростовской области зарегистрировано четыре компании с совладельцами из Литвы. Две из них занимаются торговлей, а еще две – строительством и промышленностью. Подробнее про резидентов Евросоюза в Ростовской области можно прочесть в отдельном нашем материале

Люксембург Входит в состав Европейского союза и считается недружественным государством для России. Также это один из популярнейших европейских оффшоров: хоть юридически не является безналоговой территорией, но открытие и ведение бизнеса для иностранцев здесь максимально упрощено. В Тюменской области, как минимум, один бизнес построен на союзе с Люксембургом, он специализируется на метрологии. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты считаются дружественным государством. Кроме того, государство считается одной из оффшорных зон. В Ростовской области представлена шестью предприятиями. Одно из них – ООО «Логопарк Дон». Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Сейшельские острова Сейшельские острова считаются оффшорным финансовым центром. Но пока с Россией у них дружественные отношения. Сотрудничает с Сейшелами в Тюменской области только одно предприятие, бизнес которого завязан на строительстве жилых и нежилых зданий. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Словения Недружественное государство Евросоюза. Компаний - 2

Основная сфера деятельности - медицина Подробнее про резидентов стран Европы в Омской области

США Одна из стран, с которой у России очень напряженные отношения. В Тюменской области четыре американских компании ведут с ней бизнес. Они занимаются продажей оборудования и пиломатериалов, а также производством парфюмерии. Подробнее про союзников США и англосаксов можно прочесть в отдельном нашем материале

Турция Эту жаркую страну можно смело назвать дружественной для России и даже ее ведущим экономическим партнером. В Тюменской области три турецкие компании, специализирующиеся на строительстве зданий и производстве пластмассы. Подробнее о резидентах востока, Азии, Китая и Африки можно прочесть в отдельном материале

Узбекистан Это республика, у которой с Россией хорошие отношения, она числится в списке дружественных. В Тюменской области шесть компаний из Таджикистана, занятых в области автоторговли, штукатурных работ и подачи напитков. Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале

Украина С этой страной Россию связывает совместное прошлое, а потому некоторые бизнес-партнеры сотрудничают уже многие годы. В Тюменской области четыре украинские компании, они занимаются арендой и ремонтом машин, строительством и утилизацией отходов.

Швейцария Это недружественная для России страна, которая отличается стабильной экономической ситуацией. Вероятно из-за этого две тюменские компании все же решили получить «швейцарскую» прописку. Они занимаются ресторанным бизнесом и продажей недвижимости. Подробнее про резидентов Евросоюза и их приближенных в регионе можно прочесть в материале

Виргинские Острова (Великобритания) Британские Виргинские острова имеют статус британской заморской территории, одновременно являются классической оффшорной зоной и при этом признаны «белым оффшором». Однако с Россией у них недружественные отношения. Сейчас в Тюменской области с ними сотрудничает одна компания, производящая товарный бетон. Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале

Франция Францию и Ростов связывает не только знаменитый мост через Дон, сконструированный тем самым Эйфелем, но и совместный бизнес. В регионе девять компаний с французской пропиской. Добавим, что Франция, как и другие государства Европы, входит в список недружественных государств. Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Эстония В Ростовской области представляет сразу шесть компаний, в число совладельцев которых входят граждане Эстонии. Большинство их них занимается транспортными перевозками. Подробнее про резидентов из стран Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Сербия Это близкий друг России, хоть и располагающийся в Восточной Европе. В Тюменской области это государство пользуется неплохим спросом - с ним сотрудничают семь компаний. Их сфера работы: строительство зданий, торговля одеждой и аренда недвижимости. Подробнее о резидентах Сербии читайте в отдельном материале

Молдова Это государство, с которым Россия имеет союзные отношения. Однако с начала 2020 года отношения с Молдовой стабильно ухудшаются. Эта страна, в отличие от других, не присоединилась к санкциям, но все же ввела некоторые ограничения. В Тюменской области есть лишь одна компания, владельцем которой является гражданин Молдовы. Она занимается бизнесом в области строительства. Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Лихтенштейн Карликовое государство Лихтенштейн входит в список недружественных стран по отношению к России. В Волгоградской области представлена одна фирма, имеющая непосредственное отношение к Лихтенштейну. Её основной вид деятельности - строительство зданий. Подробности имеются в отдельном материале

Венгрия В Ростовской области действует только четыре компании, чьи бенефициары находятся под венгерской юрисдикцией. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бельгия Бельгия числится в списке недружественных России государств, поскольку является членом Евросоюза. С Ростовской областью страну связывает всего одна компания – ООО «Асва». Она занимается производством нерафинированных растительных масел и фракций. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Абхазия Несмотря на то что соседняя Абхазия в хороших отношениях с Россией, а русские туристы часто ездят туда отдыхать, в Волгоградской области представлена только одна компания из этой страны — ООО «Обувь», занимающаяся ремонтом обуви и ряда других изделий. Владельцем организации является Аршак Восканян. Подробности об Абхазии можно прочитать в отдельном материале

Таджикистан Ранее Таджикистан входил в состав СССР, теперь страна является членом СНГ и дружественной для России. В Тюменской области есть пять компаний, совладельцы которых связаны с этой страной. Их деятельность завязана на торговле фруктами и овощами, ресторанном бизнесе, штукатурных работах и аренде имущества. Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале

Мали Страна в западной Африке, которая ведёт с Россией переговоры об экономическом и военном сотрудничестве. В Белгородской области есть фирма с совладельцами из Мали: занимается она деятельностью по предоставлению услуг в сфере бизнеса. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ливан Страна расположена на Ближнем Востоке и входит в список дружественных по отношению к России. Ростовскую область с Ливаном связывает только одна компания, которая одновременно находится и под юрисдикцией ОАЭ. Речь идет об ООО «Мантра Турс». Компания ведет деятельность туристических агентств. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Йемен Государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Отношения с Россией поддерживают нейтральные. В Белгородской области всего одна компания с йеменскими совладельцами, и занимается она туризмом. Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале

Ирак Дружественный Ирак находится на Ближнем Востоке. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Ирака. Это – ООО «АИЦ», предприятие ведет деятельность туристических агентств. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Израиль Государство сохраняет дружеские отношения с Российской Федерацией, несмотря на конфликты на Ближнем востоке и тяжёлую геополитическую ситуацию. В Ростовской области работает три компании, совладельцами которых являются юридические или физические лица из Израиля. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Египет Считается дружественным государством для России. С ним сотрудничает одна компания из Тюменской области, развивающая ресторанный бизнес. Подробнее о резидентах Африки в регионе читайте в материале

Эквадор Южноамериканская страна, сохраняющая в отношении России нейтралитет. В Белгородской области есть одна компания, связанная с Эквадором: бизнесмены Куаскота Катукуаго Франклин Фабрисио и Рейес Хосе Иван Матэус имеют доли в ООО «СББК Волшебные розы». Фирма по торговле цветами позволила заработать в 2022 году 13 тыс. рублей чистой прибыли. Не так уж много: всего 130 долларов. Примерно четверть средней эквадорской зарплаты.

Словакия Это государство Центральной Европы сейчас числится в списке недружественных. В Тюменской области представители этой страны совместно с местными ведут бизнес по торговле кормами для сельскохозяйственных животных. Подробнее о резидентах Евросоюза читайте в отдельном материале

Болгария Россию и Болгарию связывает совместное прошлое, но сейчас у стран не лучшие отношения. Болгария сейчас числится в Евросоюзе и считается недружественной. В Тюменской области две болгарские компании. Совместно они занимаются оказанием юридических услуг и строительством. Подробнее о резидентах Евросоюза читайте в отдельном материале

Польша Польша, несмотря на общее прошлое с Россией, сейчас считается недружественным государством, поскольку она входит в Евросоюз. В Ростовской области страна представлена шестью компаниями, одна из которых производит мороженое. Подробности об этом можно почитать в отдельном материале

Португалия Эта страна также числится в Евросоюзе и считается недружественной. С португальцами сотрудничает одна компания из Тюменской области, деятельность которой завязана на организации общественного питания. Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в материале

Чехия Недружественное по отношению к России государство Чехия входит в состав Евросоюза. При этом в Ростовской области имеется семь компаний, совладельцы которых – граждане Чехии. Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Швеция Королевство Швеция находится на Скандинавском полуострове. По отношению к России Швеция считается недружественной страной. Казалось бы, Швецию в далеком от нее Ростове может представлять только ушедшая IKEA. Однако подобные сети мы в расчет не брали. Тем не менее, в Ростове все же есть две шведских компании, одна из которых занимается пассажирскими перевозками, а другая – производством красок, лаков и эмалей. Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бангладеш Помимо самых часто представленных азиатских стран в Волгоградской области есть и компания из Бангладеша, который входит в список дружественных России государств. ТД «Имидж-Текстиль» занимается оптовой торговлей текстильными изделиями. Подробнее об этой организации и торговых взаимоотношениях с Бангладешем можно прочитать в отдельном материале

Грузия Грузия ранее входила в состав СССР. Сейчас государство поддерживает с Россией нейтральные отношения, где нередки русрфобские выпады. В Ростовской области действует одна компания с грузинским совладельцем. Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале

КНДР Эта азиатская страна считается дружественной. С представителями КНДР в Тюменской области сотрудничают два предпринимателя, совместно с иностранцами они занимаются торговлей оборудованием для добычи полезных ископаемых и штукатурными работами. Подробнее о резидентах востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале

Сирия Государство входит в список дружественных России государств. В Ростовской области находится только одна компания, совладелец которой – гражданин Сирии. ООО «Алваис» производит крахмал на территории региона. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Маршалловы острова Маршалловы острова находятся в Океании. Это государство – сосед Австралии. Кроме того, Маршалловы острова считаются одной из наиболее популярных классических офшорных зон. Ростовскую область с ними связывает пять компаний. Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале

Босния и Герцеговина Еще одна страна Балканского полуострова, которая нашла Ростовскую область перспективным регионом для ведения бизнеса. Под представительством предпринимателей с гражданством Боснии и Герцеговины действуют две компании – ООО «Импэкс» (занимается оптовой торговлей) и ООО «Юг-транссервис» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам). Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Испания Королевство Испания входит в состав стран НАТО и потому числится в списке недружественных государств по отношению к Российской Федерации. Несмотря на это, в Ростовской области есть пять компаний с испанскими бенефициарами. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Мальта Карликовое государство расположилось на архипелаге между Италией и Ливией. Мальта, как и многие другие европейские государства, входит в число недружественных стран. В Ростовской области от имени Мальты представлена только одна компания. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Норвегия Королевство Норвегия находится на Скандинавском полуострове. Является членом НАТО и входит в Шенгенскую зону. По отношению к России Норвегия является недружественной страной, однако в Ростовской области все равно присутствует одна компания под ее юрисдикцией. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Румыния Румыния – одна из крупнейших стран Европы. Она носит статус недружественного государства. В Ростовской области только одна компания со владельцем из Румынии – ООО «Инспекционная компания Евро тест». Она занимается техническими испытаниями, исследованиями, анализом и сертификацией. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Северная Македония В Ростовской области под флагом этого государства работает пять бизнес-предприятий. Они занимаются торговлей, строительством и промышленностью. Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Финляндия Финляндия расположена в северной части Европы. Государство входит в список недружественных. В Ростовской области работает только одна финская компания, которая занимается управлением недвижимым имуществом. Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале

Вьетнам Это азиатское государство давно и крепко «дружит» с Россией. Однако на юге страны азиатские бизнесмены закрепляться не спешат. Пока в Ростовской области работает только одна вьетнамская компания – ООО «ГМХ». Она занимается добычей и обогащением угля и антрацита. Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале

Сингапур Это один из крупнейших финансовых и торговых центров Юго-Восточной Азии. Сингапур не является классическим оффшором и с точки зрения подачи отчетности, но считается недружественным государством. С ним сотрудничает одно предприятие из Тюменской области, занимающееся лесоводством. Подробнее о резидентах востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале

Япония Из-за Курильских островов у России и Японии сложились сложные отношения. РФ даже внесла соседа с архипелага в список недружественных стран. Хотя Япония и протестовала против присвоения ей такого статуса. При этом в Ростовской области есть две японских компании. Подробнее про резидентов из Азии читайте в Ростовской области читайте в отдельном материале

Камерун Государство расположено в Центральной Африке. Оно состоит в дружеских отношениях с Российской Федерацией. В Ростовской области существует всего одна компания, совладельцем которой выступает гражданин Камеруна. Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Нигерия Нигерия находится в Западной Африке. С Ростовской областью это далекое жаркое государство связывает только одна компания, которая занимается деятельностью рекламных агентств. Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Руанда Руанда – одна из стран Центральной Африки. С Россией, несмотря на расстояние, у нее сложились дружеские отношения. В Ростовской области Руанду представляет только одна компания, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий. Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале

Уганда Уганда находится в Восточной части африканского континента. Государство входит в список дружественных России. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Уганды. Она занимается розничной торговлей легковыми авто. Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале

ЮАР Южно-Африканская Республика находится на юге Африканского континента. Это государство — не самый популярный бизнес-партнер у ростовчан. Но одна компания под юрисдикцией ЮАР в регионе все-таки есть. Это — ООО «Гала Арт». Предприятие занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Аргентина Аргентина находится в Южной Америке. Государство считается дружественным по отношению к России. Однако в Ростовской области это не самый популярный бизнес-партнер. В регионе зарегистрирована только одна компания с аргентинскими корнями. Она занимается производством машин и оборудования для сельского хозяйства. Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Бразилия Страна карнавалов осталась дружественной для России в 2023 году. Бразилия находится в Южной Америке и, вероятно, из-за своей отдаленности является не самым популярным партнером для бизнеса в регионе. В Ростовской области зарегистрирована только одна компания с совладельцами из Бразилии. Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале

Панама Панама находится на Панамском перешейке между Северной и Южной Америками. Это государство также относится к популярным оффшорным зонам. С Ростовской областью Панаму связывает только одна компания. Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале