Карта интервенций Тюменской области
острова
(Великобритания)
Герцоговина
Корея
«Наш город» расскажет все о зарегистрированных в Тюменской области компаниях, принадлежащих иностранцам, в спецпроекте «Инопредприниматели». Мы узнали, как компании региона работают с физлицами с паспортами других государств и с зарубежными юридическими лицами.
Как мы смогли узнать, чем занимаются эти предприятия, и кто их собственники? «Наш город» проанализировал данные ЕГРЮЛ, выявив собственников и официальные регистрационные данные о виде деятельности, посчитал финансовые показатели каждого юридического лица, их судебные дела и госконтракты и ниже дает исчерпывающий ответ. Также мы исключили из выборки филиалы транснациональных корпораций (например, это ИКЕА, «Зара», «Бершка», «Кока-кола» и так далее), филиалы российских компаний, имеющие офшорных совладельцев, банки.
Проект представлен в виде карты. По каждой стране можно посмотреть краткую информацию, какой бизнес ведут граждане этого государства в Тюменской области, и далее прочитать подробный обзор на сайте.
Отметим, что некоторые компании с бенефициарами «из-за бугра» могли не попасть в обзор, так как порой их корни уходят за рубеж через цепочку формально российских юридических лиц. Финансовые данные по многим компаниям недоступны — юридические лица могут находиться на упрощенной системе налогообложения или вовсе по тем или иным причинам не раскрывать актуальную отчетность.
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Австрия
Австрия не может похвастаться дружескими отношениями с Российской Федерацией. Впрочем, как и почти все другие страны Евросоюза, которые ведут активную санкционную политику против России. Тем не менее в Ростовской области сразу два предприятия с австрийской «пропиской». Речь идет о компаниях ООО «Бауэр Таганрог» и ООО «Рост-тыква».Подробнее про резидентов стран Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Азербайджан
Страна входит в состав СНГ и на данный момент является для России союзником. В Тюменской области с азербайджанцами работает 21 компания, их деятельность - торговля овощами и фруктами, скотоводство и производство штукатурных работ.Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале
Армения
Эта страна сейчас считается дружественной, с ней активно сотрудничают 25 компаний из Тюменской области, которые занимаются жилым строительством, стоматологической практикой и даже свиноводством.Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале
Афганистан
Афганистан находится в Центральной Азии. Государство сохраняет с Россией дружеские взаимоотношения. В Ростовской области находится только одна компания, которая принадлежит физическому лицу с афганским гражданством.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Белиз
Белиз выступает одной из самых популярных оффшорных зон в российской бизнес-среде и соревноваться может, разве что, с Кипром. Для предпринимателей ведение оффшорного бизнеса выгодно тем, что он не подлежит налогообложению и необходимости вести регулярную отчетность. В Ростовской области 9 компаний, чьи владельцы находятся под юрисдикцией Белиза.Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале
Беларусь
Эту страну можно назвать союзником и даже другом России. Во многом из-за общего прошлого и теплых отношений в нынешнее время с ней сотрудничают 15 компаний из Тюменской области. Обычно компании, основанные на союзе россиян и белорусов, занимаются строительством, различными видами торговли, а одна из компаний производит химикаты.Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале
Великобритания
Недружественное государство Европы, которое одним из первых ввело санкции в отношении России. В Тюменской области четыре британские компании. Они заняты в деятельности больничных организаций, также занимаются консультированием по вопросам коммерческой деятельности и ведут дела в сфере торговли.Подробнее про прочесть в отдельном нашем материале
Нидерланды
Ныне находится в недружественных отношениях с Россией. Хотя год назад власти Нидерландов всё же сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России. В Тюменской области одна голландская компания, она занимается производством приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний.Подробнее про резидентов Евросоюза и остальной Европы в регионе можно прочесть в отдельном материале «Нашего города»
Германия
Отношения с этой страной у России всегда были непростыми. Сейчас она, будучи в составе Евросоюза, считается недружественной. Однако с ней все же сотрудничает семь компаний из Тюменской области. Они занимаются производством красок, лаков и машинного оборудования, а также предоставляют услуги по добыче нефти.Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в материале
Гонконг
Официально Гонконг входит в состав Китая, однако имеет особый статус. В бизнес-среде Гонконг считается «мидшором» - промежуточной страной в бизнесе между офшорами и «чистыми» юрисдикциями. Как и другие азиатские резиденты, Гонконг представлен в Ростовской области весьма малым количеством компаний. В данном случае – всего одной.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Греция
Одна из самых древних цивилизаций, ныне находящаяся в статусе недружественных России стран, представлена в Волгоградской области одной компанией. Фирмой «Авис», которая специализируется на оптовой торговле легкового транспорта, управляют сразу трое женщин-владельцев.Подробности можно найти в нашем отдельном материале
Индия
Дружественная России страна с самым большим числом населения в мире и развивающейся экономикой. В Тюменской области с этой страной сотрудничает одна компания, работающая в области оптовой торговли.Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале
Иран
Иран увеличил объемы сотрудничества с Россией после начала СВО. Страна носит статус дружественной. В Ростовской области работает шесть компаний с гражданами Ирана в списке владельцев.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Италия
Изысканная Италия сейчас находится с Россией в недружественных отношениях. Она уже долгие годы числится в составе Евросоюза, а потому вести с этой страной бизнес - дело рискованное. Однако в Тюменской области есть четыре компании, которые имеют итальянские корни. Эти предприятия занимаются медициной, торговлей и ресторанным бизнесом.Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в материале «Нашего города»
Канада
Недружественное государство находится в Северной Америке. В регионе функционирует три канадские компании, которые в основном занимаются торговлей зерном.Подробнее про резидентов стран Северной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале
Казахстан
Эта страна считается дружественной, однако ее руководство порою поддерживает западные санкции, что может перевернуть ситуацию. Но с Казахстаном Россию объединяет общее прошлое, благодаря чему бизнесмены из двух стран плотно взаимодействуют и по сей день. В Тюменской области 25 компаний из Казахстана. Чаще всего это совместный бизнес в сфере торговли товарами и услугами, но также имеется и сервис по доставке продуктов.Подробнее о фирмах-резидентах республик бывшего СССР читайте в нашем материале
Кипр
Известная на весь мир «оффшорная столица» не была проигнорирована тюменскими бизнесменами. Сейчас с этим недружественным островом работают три компании, они производят стеклянные изделия, продают услуги по бурению и производят деревянные конструкции.Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале
Кыргызстан
Это бывшая республика СССР, ныне — дружественная России страна. В Тюменской области оттуда пять предприятий. Они занимаются разведением лошадей, строительством, электромонтажными работами и ресторанным бизнесом.Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале
Китай
Это дружественная страна, более того, у Китая с Россией сейчас тёплые отношения - и в Тюменской области 13 компаний выбрали себе партнеров из Поднебесной. Эти предприятия занимаются туристической деятельностью, промышленными работами и, конечно, продажей автомобилей, которые у тюменцев пользуются большим спросом.Подробнее про резидентов Китая, Востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале. в регионе можно прочесть в этом материале
Южная Корея
Южная Корея представлена всего одной компанией в Волгоградской области. Предприятие занимается транспортными перевозками. Владелица компании имеет как корейское, так и российское гражданство.Подробности можно почитать в нашем отдельном материале
Латвия
Россию с этой страной связывает общее прошлое, однако в настоящее время она считается недружественной. Но в Тюменской области все же есть две компании из Латвии. Эти предприятия занимаются распиловкой древесины и сельским хозяйством.Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в материале
Литва
Литва некогда входила в состав республик СССР. На данный момент государство считается недружественным Российской федерации. При этом в Ростовской области зарегистрировано четыре компании с совладельцами из Литвы. Две из них занимаются торговлей, а еще две – строительством и промышленностью.Подробнее про резидентов Евросоюза в Ростовской области можно прочесть в отдельном нашем материале
Люксембург
Входит в состав Европейского союза и считается недружественным государством для России. Также это один из популярнейших европейских оффшоров: хоть юридически не является безналоговой территорией, но открытие и ведение бизнеса для иностранцев здесь максимально упрощено. В Тюменской области, как минимум, один бизнес построен на союзе с Люксембургом, он специализируется на метрологии.Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале
ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты считаются дружественным государством. Кроме того, государство считается одной из оффшорных зон. В Ростовской области представлена шестью предприятиями. Одно из них – ООО «Логопарк Дон».Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале
Сейшельские острова
Сейшельские острова считаются оффшорным финансовым центром. Но пока с Россией у них дружественные отношения. Сотрудничает с Сейшелами в Тюменской области только одно предприятие, бизнес которого завязан на строительстве жилых и нежилых зданий.Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале
Словения
Недружественное государство Евросоюза.
Компаний - 2
Основная сфера деятельности - медицина
США
Одна из стран, с которой у России очень напряженные отношения. В Тюменской области четыре американских компании ведут с ней бизнес. Они занимаются продажей оборудования и пиломатериалов, а также производством парфюмерии.Подробнее про союзников США и англосаксов можно прочесть в отдельном нашем материале
Турция
Эту жаркую страну можно смело назвать дружественной для России и даже ее ведущим экономическим партнером. В Тюменской области три турецкие компании, специализирующиеся на строительстве зданий и производстве пластмассы.Подробнее о резидентах востока, Азии, Китая и Африки можно прочесть в отдельном материале
Узбекистан
Это республика, у которой с Россией хорошие отношения, она числится в списке дружественных. В Тюменской области шесть компаний из Таджикистана, занятых в области автоторговли, штукатурных работ и подачи напитков.Подробнее о резидентах бывших советских республик в составе СНГ читайте в отдельном материале
Украина
С этой страной Россию связывает совместное прошлое, а потому некоторые бизнес-партнеры сотрудничают уже многие годы. В Тюменской области четыре украинские компании, они занимаются арендой и ремонтом машин, строительством и утилизацией отходов.
Швейцария
Это недружественная для России страна, которая отличается стабильной экономической ситуацией. Вероятно из-за этого две тюменские компании все же решили получить «швейцарскую» прописку. Они занимаются ресторанным бизнесом и продажей недвижимости.Подробнее про резидентов Евросоюза и их приближенных в регионе можно прочесть в материале
Виргинские Острова (Великобритания)
Британские Виргинские острова имеют статус британской заморской территории, одновременно являются классической оффшорной зоной и при этом признаны «белым оффшором». Однако с Россией у них недружественные отношения. Сейчас в Тюменской области с ними сотрудничает одна компания, производящая товарный бетон.Подробнее о странах с оффшорами можно прочесть в отдельном материале
Франция
Францию и Ростов связывает не только знаменитый мост через Дон, сконструированный тем самым Эйфелем, но и совместный бизнес. В регионе девять компаний с французской пропиской. Добавим, что Франция, как и другие государства Европы, входит в список недружественных государств.Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Эстония
В Ростовской области представляет сразу шесть компаний, в число совладельцев которых входят граждане Эстонии. Большинство их них занимается транспортными перевозками.Подробнее про резидентов из стран Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Сербия
Это близкий друг России, хоть и располагающийся в Восточной Европе. В Тюменской области это государство пользуется неплохим спросом - с ним сотрудничают семь компаний. Их сфера работы: строительство зданий, торговля одеждой и аренда недвижимости.Подробнее о резидентах Сербии читайте в отдельном материале
Молдова
Это государство, с которым Россия имеет союзные отношения. Однако с начала 2020 года отношения с Молдовой стабильно ухудшаются. Эта страна, в отличие от других, не присоединилась к санкциям, но все же ввела некоторые ограничения. В Тюменской области есть лишь одна компания, владельцем которой является гражданин Молдовы. Она занимается бизнесом в области строительства.Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале
Лихтенштейн
Карликовое государство Лихтенштейн входит в список недружественных стран по отношению к России. В Волгоградской области представлена одна фирма, имеющая непосредственное отношение к Лихтенштейну. Её основной вид деятельности - строительство зданий.Подробности имеются в отдельном материале
Венгрия
В Ростовской области действует только четыре компании, чьи бенефициары находятся под венгерской юрисдикцией.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Бельгия
Бельгия числится в списке недружественных России государств, поскольку является членом Евросоюза. С Ростовской областью страну связывает всего одна компания – ООО «Асва». Она занимается производством нерафинированных растительных масел и фракций.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Абхазия
Несмотря на то что соседняя Абхазия в хороших отношениях с Россией, а русские туристы часто ездят туда отдыхать, в Волгоградской области представлена только одна компания из этой страны — ООО «Обувь», занимающаяся ремонтом обуви и ряда других изделий. Владельцем организации является Аршак Восканян.Подробности об Абхазии можно прочитать в отдельном материале
Таджикистан
Ранее Таджикистан входил в состав СССР, теперь страна является членом СНГ и дружественной для России. В Тюменской области есть пять компаний, совладельцы которых связаны с этой страной. Их деятельность завязана на торговле фруктами и овощами, ресторанном бизнесе, штукатурных работах и аренде имущества.Подробнее о резидентах бывших советских республик читайте в отдельном материале
Мали
Страна в западной Африке, которая ведёт с Россией переговоры об экономическом и военном сотрудничестве. В Белгородской области есть фирма с совладельцами из Мали: занимается она деятельностью по предоставлению услуг в сфере бизнеса.Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале
Ливан
Страна расположена на Ближнем Востоке и входит в список дружественных по отношению к России. Ростовскую область с Ливаном связывает только одна компания, которая одновременно находится и под юрисдикцией ОАЭ. Речь идет об ООО «Мантра Турс». Компания ведет деятельность туристических агентств.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Йемен
Государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Отношения с Россией поддерживают нейтральные. В Белгородской области всего одна компания с йеменскими совладельцами, и занимается она туризмом.Подробнее о резидентах Востока и Африки можно прочесть в отдельном материале
Ирак
Дружественный Ирак находится на Ближнем Востоке. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Ирака. Это – ООО «АИЦ», предприятие ведет деятельность туристических агентств.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Израиль
Государство сохраняет дружеские отношения с Российской Федерацией, несмотря на конфликты на Ближнем востоке и тяжёлую геополитическую ситуацию. В Ростовской области работает три компании, совладельцами которых являются юридические или физические лица из Израиля.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Египет
Считается дружественным государством для России. С ним сотрудничает одна компания из Тюменской области, развивающая ресторанный бизнес.Подробнее о резидентах Африки в регионе читайте в материале
Эквадор
Южноамериканская страна, сохраняющая в отношении России нейтралитет. В Белгородской области есть одна компания, связанная с Эквадором: бизнесмены Куаскота Катукуаго Франклин Фабрисио и Рейес Хосе Иван Матэус имеют доли в ООО «СББК Волшебные розы». Фирма по торговле цветами позволила заработать в 2022 году 13 тыс. рублей чистой прибыли. Не так уж много: всего 130 долларов. Примерно четверть средней эквадорской зарплаты.
Словакия
Это государство Центральной Европы сейчас числится в списке недружественных. В Тюменской области представители этой страны совместно с местными ведут бизнес по торговле кормами для сельскохозяйственных животных.Подробнее о резидентах Евросоюза читайте в отдельном материале
Болгария
Россию и Болгарию связывает совместное прошлое, но сейчас у стран не лучшие отношения. Болгария сейчас числится в Евросоюзе и считается недружественной. В Тюменской области две болгарские компании. Совместно они занимаются оказанием юридических услуг и строительством.Подробнее о резидентах Евросоюза читайте в отдельном материале
Польша
Польша, несмотря на общее прошлое с Россией, сейчас считается недружественным государством, поскольку она входит в Евросоюз. В Ростовской области страна представлена шестью компаниями, одна из которых производит мороженое.Подробности об этом можно почитать в отдельном материале
Португалия
Эта страна также числится в Евросоюзе и считается недружественной. С португальцами сотрудничает одна компания из Тюменской области, деятельность которой завязана на организации общественного питания.Подробнее про резидентов Евросоюза в регионе можно прочесть в материале
Чехия
Недружественное по отношению к России государство Чехия входит в состав Евросоюза. При этом в Ростовской области имеется семь компаний, совладельцы которых – граждане Чехии.Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Швеция
Королевство Швеция находится на Скандинавском полуострове. По отношению к России Швеция считается недружественной страной. Казалось бы, Швецию в далеком от нее Ростове может представлять только ушедшая IKEA. Однако подобные сети мы в расчет не брали. Тем не менее, в Ростове все же есть две шведских компании, одна из которых занимается пассажирскими перевозками, а другая – производством красок, лаков и эмалей.Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Бангладеш
Помимо самых часто представленных азиатских стран в Волгоградской области есть и компания из Бангладеша, который входит в список дружественных России государств. ТД «Имидж-Текстиль» занимается оптовой торговлей текстильными изделиями.Подробнее об этой организации и торговых взаимоотношениях с Бангладешем можно прочитать в отдельном материале
Грузия
Грузия ранее входила в состав СССР. Сейчас государство поддерживает с Россией нейтральные отношения, где нередки русрфобские выпады. В Ростовской области действует одна компания с грузинским совладельцем.Подробнее про резидентов из бывшего СССР в Ростовской области читайте в отдельном материале
КНДР
Эта азиатская страна считается дружественной. С представителями КНДР в Тюменской области сотрудничают два предпринимателя, совместно с иностранцами они занимаются торговлей оборудованием для добычи полезных ископаемых и штукатурными работами.Подробнее о резидентах востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале
Сирия
Государство входит в список дружественных России государств. В Ростовской области находится только одна компания, совладелец которой – гражданин Сирии. ООО «Алваис» производит крахмал на территории региона.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Маршалловы острова
Маршалловы острова находятся в Океании. Это государство – сосед Австралии. Кроме того, Маршалловы острова считаются одной из наиболее популярных классических офшорных зон. Ростовскую область с ними связывает пять компаний.Подробнее про ростовские компании из стран-офшоров читайте в отдельном материале
Босния и Герцеговина
Еще одна страна Балканского полуострова, которая нашла Ростовскую область перспективным регионом для ведения бизнеса. Под представительством предпринимателей с гражданством Боснии и Герцеговины действуют две компании – ООО «Импэкс» (занимается оптовой торговлей) и ООО «Юг-транссервис» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам).Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Испания
Королевство Испания входит в состав стран НАТО и потому числится в списке недружественных государств по отношению к Российской Федерации. Несмотря на это, в Ростовской области есть пять компаний с испанскими бенефициарами.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Мальта
Карликовое государство расположилось на архипелаге между Италией и Ливией. Мальта, как и многие другие европейские государства, входит в число недружественных стран. В Ростовской области от имени Мальты представлена только одна компания.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Норвегия
Королевство Норвегия находится на Скандинавском полуострове. Является членом НАТО и входит в Шенгенскую зону. По отношению к России Норвегия является недружественной страной, однако в Ростовской области все равно присутствует одна компания под ее юрисдикцией.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Румыния
Румыния – одна из крупнейших стран Европы. Она носит статус недружественного государства. В Ростовской области только одна компания со владельцем из Румынии – ООО «Инспекционная компания Евро тест». Она занимается техническими испытаниями, исследованиями, анализом и сертификацией.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Северная Македония
В Ростовской области под флагом этого государства работает пять бизнес-предприятий. Они занимаются торговлей, строительством и промышленностью.Подробнее про резидентов государств Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Финляндия
Финляндия расположена в северной части Европы. Государство входит в список недружественных. В Ростовской области работает только одна финская компания, которая занимается управлением недвижимым имуществом.Подробнее про резидентов из Европы в Ростовской области читайте в отдельном материале
Вьетнам
Это азиатское государство давно и крепко «дружит» с Россией. Однако на юге страны азиатские бизнесмены закрепляться не спешат. Пока в Ростовской области работает только одна вьетнамская компания – ООО «ГМХ». Она занимается добычей и обогащением угля и антрацита.Подробнее про резидентов из стран Азии в Ростовской области читайте в отдельном материале
Сингапур
Это один из крупнейших финансовых и торговых центров Юго-Восточной Азии. Сингапур не является классическим оффшором и с точки зрения подачи отчетности, но считается недружественным государством. С ним сотрудничает одно предприятие из Тюменской области, занимающееся лесоводством.Подробнее о резидентах востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале
Япония
Из-за Курильских островов у России и Японии сложились сложные отношения. РФ даже внесла соседа с архипелага в список недружественных стран. Хотя Япония и протестовала против присвоения ей такого статуса. При этом в Ростовской области есть две японских компании.Подробнее про резидентов из Азии читайте в Ростовской области читайте в отдельном материале
Камерун
Государство расположено в Центральной Африке. Оно состоит в дружеских отношениях с Российской Федерацией. В Ростовской области существует всего одна компания, совладельцем которой выступает гражданин Камеруна.Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале
Нигерия
Нигерия находится в Западной Африке. С Ростовской областью это далекое жаркое государство связывает только одна компания, которая занимается деятельностью рекламных агентств.Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале
Руанда
Руанда – одна из стран Центральной Африки. С Россией, несмотря на расстояние, у нее сложились дружеские отношения. В Ростовской области Руанду представляет только одна компания, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.Подробнее о резидентах Африки в Ростовской области читайте в материале
Уганда
Уганда находится в Восточной части африканского континента. Государство входит в список дружественных России. В Ростовской области есть одна компания с совладельцем из Уганды. Она занимается розничной торговлей легковыми авто.Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале
ЮАР
Южно-Африканская Республика находится на юге Африканского континента. Это государство — не самый популярный бизнес-партнер у ростовчан. Но одна компания под юрисдикцией ЮАР в регионе все-таки есть. Это — ООО «Гала Арт». Предприятие занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.Подробнее про резидентов из стран Африки в Ростовской области читайте в отдельном материале
Аргентина
Аргентина находится в Южной Америке. Государство считается дружественным по отношению к России. Однако в Ростовской области это не самый популярный бизнес-партнер. В регионе зарегистрирована только одна компания с аргентинскими корнями. Она занимается производством машин и оборудования для сельского хозяйства.Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале
Бразилия
Страна карнавалов осталась дружественной для России в 2023 году. Бразилия находится в Южной Америке и, вероятно, из-за своей отдаленности является не самым популярным партнером для бизнеса в регионе. В Ростовской области зарегистрирована только одна компания с совладельцами из Бразилии.Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале
Панама
Панама находится на Панамском перешейке между Северной и Южной Америками. Это государство также относится к популярным оффшорным зонам. С Ростовской областью Панаму связывает только одна компания.Подробнее про резидентов из Южной Америки в Ростовской области читайте в отдельном материале
Саудовская Аравия
Это государство с Аравийского полуострова считается дружественным. Хотя с ним в Тюменской области работает лишь одна компания, занятая в области ресторанного бизнеса.Подробнее о резидентах востока, Азии и Африки можно прочесть в отдельном материале