«Инопредприниматели»: чем в Тюменской области владеют бизнесмены из США?

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
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У Америки и России издавна непростые отношения, сейчас эта страна считается недружественной, но с ней все же работают 4 тюменских компании.
Совокупные активы: 678,4 млн рублей
Совокупная выручка: 678,4 млн рублей
Совокупная прибыль: 115,8 млн рублей
Компании, работающие с американцами, занимаются продажей пиломатериалов, производством парфюмерии, предоставлением финансовых услуг и оптовой торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.
Только одна из этих компаний связана с физическим лицом, это ООО «Ленми», которая принадлежит Игорю Рожнову, занимающему также должность директора, он имеет прописку в США. Выручка компании составила за 2022 год 27,9 миллиона рублей, а чистая прибыль — 192 тысячи рублей.
Финансовые услуги предоставляет КОИИ ООО ПКФ «СоюзИнвест», в которой 70% принадлежит акционерной корпорации DNB PRODUCTION INC. По 15% этой компании числится у Сергея Кириченко и Михаила Смышляева.
Машины и оборудование продает ООО «СКИДЖИЖИЭС» 99,99% которой принадлежит ПРЕМИУМ ОИЛФИЛД ИНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГС ЭЛЭЛСИ, а оставшийся процент — ПРЕМИУМ ОИЛФИЛД РАШИА ХОЛДИНГС ЭЛЭЛСИ.
А лесоматериалами торгует ООО «Кристалл Элемент», которой владеет американская КРИСТАЛ ЭЛЕМЕНТ ИНК.