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С США работают 4 тюменские компании.

«Инопредприниматели»: чем в Тюменской области владеют бизнесмены из США?

6 декабря 2023, 01:12
Фото: Midjourney
С США работают 4 тюменские компании.
В спецпроекте «Инопредприниматели» мы рассказываем о зарегистрированных в Тюменской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам, некоторые из которых работают с США.

У Америки и России издавна непростые отношения, сейчас эта страна считается недружественной, но с ней все же работают 4 тюменских компании.

Совокупные активы: 678,4 млн рублей

Совокупная выручка: 678,4 млн рублей

Совокупная прибыль: 115,8 млн рублей

Компании, работающие с американцами, занимаются продажей пиломатериалов, производством парфюмерии, предоставлением финансовых услуг и оптовой торговлей машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

Только одна из этих компаний связана с физическим лицом, это ООО «Ленми», которая принадлежит Игорю Рожнову, занимающему также должность директора, он имеет прописку в США. Выручка компании составила за 2022 год 27,9 миллиона рублей, а чистая прибыль — 192 тысячи рублей.

Финансовые услуги предоставляет КОИИ ООО ПКФ «СоюзИнвест», в которой 70% принадлежит акционерной корпорации DNB PRODUCTION INC. По 15% этой компании числится у Сергея Кириченко и Михаила Смышляева.

Машины и оборудование продает ООО «СКИДЖИЖИЭС» 99,99% которой принадлежит ПРЕМИУМ ОИЛФИЛД ИНТЕРНЕШНЛ ХОЛДИНГС ЭЛЭЛСИ, а оставшийся процент — ПРЕМИУМ ОИЛФИЛД РАШИА ХОЛДИНГС ЭЛЭЛСИ.

А лесоматериалами торгует ООО «Кристалл Элемент», которой владеет американская КРИСТАЛ ЭЛЕМЕНТ ИНК.

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