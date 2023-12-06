«Инопредприниматели»: чем в Тюменской области владеют бизнесмены из США?

В спецпроекте «Инопредприниматели» мы рассказываем о зарегистрированных в Тюменской области компаниях, принадлежащих иностранцам: как физлицам с паспортами других государств, так и зарубежным юридическим лицам, некоторые из которых работают с США.

Сюжет Строительство