Новая школа в центре Тюмени появится в 2026 году

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Победителем торгов стала компания ООО «Стройимпульс». Новое учебное заведение появится к 1 сентября 2026 года.
Согласно проекту, школа будет достаточно большой — на 1101 учебное место. В классах будут заниматься до 12 учеников с ограниченными возможностями. Для них организуют мастерские, классы социально-бытовой ориентации, диагностики и реабилитации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области планируют построить 12 детских садов и 30 школ. Работы по строительству начнутся в ближайшие три года.