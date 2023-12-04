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Стало известно, кто построит новую школу в центре Тюмени

Новая школа в центре Тюмени появится в 2026 году

4 декабря 2023, 03:59
Фото: 1MI

Стало известно, кто построит новую школу в центре Тюмени

В центре Тюмени на улице Красных Зорь появится новая школа, на строительство которой выделены 1.8 миллиарда рублей. В Главном управлении строительства региона сообщили, что власти нашли подрядчика.

Победителем торгов стала компания ООО «Стройимпульс». Новое учебное заведение появится к 1 сентября 2026 года.

Согласно проекту, школа будет достаточно большой — на 1101 учебное место. В классах будут заниматься до 12 учеников с ограниченными возможностями. Для них организуют мастерские, классы социально-бытовой ориентации, диагностики и реабилитации.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области планируют построить 12 детских садов и 30 школ. Работы по строительству начнутся в ближайшие три года.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Школа#Новости тюмени#Проекты#Подрядчик#Стройка#Любовь Селезнева
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