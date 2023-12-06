«Инопредприниматели»: чем в Тюмени владеют бизнесмены Африки, Китая и Востока?

С Сингапуром связана компания ООО «Тюменский ЛПК», которая специализируется на лесоводстве. Она принадлежит фирме с пропиской в недружественной стране — TYUMEN INVEST PRIVATE LIMITED. Сингапур ввел против России пакет санкций, из-за которых компании этого государства не могут осуществлять никакие транзакции с участием финансовых организаций РФ, также им запрещается участвовать в сделках или оказывать услуги, если конечным бенефициаром сделок выступает российское правительство. В свою очередь, Россия внесла Сингапур в число недружественных стран.