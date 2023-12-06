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Компании, работающие с Китаем, преимущественно занимаются торговлей неспециализированными средствами.

«Инопредприниматели»: чем в Тюмени владеют бизнесмены Африки, Китая и Востока?

6 декабря 2023, 01:16
Фото: Midjourney
Компании, работающие с Китаем, преимущественно занимаются торговлей неспециализированными средствами.
В спецпроекте «Инопредприниматели» мы рассказываем о зарегистрированных в Тюменской области компаниях, принадлежащих иностранцам, многие из которых числятся гражданами Африки, Китая и стран Востока.

22 компании в Тюменской области работают с Китаем, Индией, Египтом, КНДР, Саудовской Аравией, Турцией и Сингапуром, причем только последнее государство считается для России недружественным.

Совокупные активы: 167,3 млн рублей

Совокупная выручка: 595,1 млн рублей

Совокупная прибыль: 122,6 млн рублей

С Сингапуром связана компания ООО «Тюменский ЛПК», которая специализируется на лесоводстве. Она принадлежит фирме с пропиской в недружественной стране — TYUMEN INVEST PRIVATE LIMITED. Сингапур ввел против России пакет санкций, из-за которых компании этого государства не могут осуществлять никакие транзакции с участием финансовых организаций РФ, также им запрещается участвовать в сделках или оказывать услуги, если конечным бенефициаром сделок выступает российское правительство. В свою очередь, Россия внесла Сингапур в число недружественных стран.

Компании, работающие с Китаем, преимущественно занимаются торговлей неспециализированными средствами, однако в Тюменской области есть фирма, оказывающая стоматологические услуги — ООО «СибМедЦентр», в которой 25% принадлежит китайской КОМПАНИЯ ПАУЭР ОТУМ ЛИМИТЕД, а оставшаяся часть — тюменцу Юрию Лаптеву.

Также ООО «ТЛТК Рассвет», которое в Тюменской области занимается распиловкой древесины, принадлежит двум китайцам — Сюй Цзюлян и Чжан Цицинь.

В Тюменской области и области ресторанного бизнеса работает египетское ООО «Фараон», принадлежащее человеку с именем Авадалла Мохамед Хассан. Отметим, что это единственная компания, работающая с представителями Египта.

С Индией связано ООО «ШАНКАРИМПЭКС», которое специализируется на оптовой торговле и принадлежит 3 выходцам из Индии — Санджив Кумар, Мехта Бхишам, Шарма Шанкар.

С КНДР связана ООО «Нефтяная Столица», которая принадлежит двум корейцам — Цзоу Яньчунь и Чжао Ин. Компания работает в области оптовой торговли машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

ООО «ЛД», зарабатывающим на ресторанном деле, владеет выходец из Саудовской Аравии — Аль-Захрани Абдулрахман Али Х.

С Турцией в регионе связаны 3 компании: ООО «МП», ООО «РТА», и ООО «СМК», они занимаются строительством зданий и производствам пластмассы.

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#Экономика#Тюменская область#Турция#Египет#Китай#Индия#Африка#Саудовская Аравия#Алиса Вернер#Инопредприниматели#Восток#КНДР#Сингапур
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