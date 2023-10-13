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Студенты ТюмГУ вошли в топ-5 самых путешествующих за рубеж

Студенты ТюмГУ вошли в топ-5 самых путешествующих за рубеж

13 октября 2023, 08:18
Фото: Анна Пушкина / МТС
Цифровая экосистема МТС проанализировала активность российских студентов во время летних каникул в период с июня по август 2023 года. В число самых «путешествующих» вузов попал Тюменский государственный университет, заняв в рейтинге четвертое место.

По данным Big Data МТС, студенты вузов выезжали на каникулах за рубеж чаще, чем в прошлом году, почти на четверть. Самой популярной страной стала Турция. Наибольший всплеск в турпотоке — в шесть раз — пришелся на Китай, который открыл границы после трехлетнего перерыва, и между Россией и Китаем было возобновлено прямое авиасообщение. В целом в страны Восточной Азии количество поездок студентов выросло в пять раз.

В три раза больше российских студентов по сравнению с прошлым летом выезжало в страны Южной Америки, самыми популярными стали Эквадор и Бразилия, а также Юго-Восточной Азии, где чаще всего посещали Вьетнам и Индонезию. Количество выезжающих в Африку и страны Ближнего Востока удвоилось. Самыми популярными странами на Африканском континенте стали Египет и Марокко, на Ближнем Востоке — Объединённые Арабские Эмираты и Иран.

В страны ближнего зарубежья в прошедшие каникулы ездили реже: турпоток в них снизился на 5%, хотя в некоторые из соседних стран (Армению, Грузию, Узбекистан, Молдову и Литву) вырос от 10 до 50%. Это направление занимает шесть позиций первой десятки самых популярных стран среди студентов.

Топ-10 стран

Топ-10 стран для посещения во время летних каникул 2023 года студентами российских вузов с указанием доли от общего числа студентов, выехавших летом за рубеж:

Фото: Анна Пушкина / МТС
1 Турция 22%
2 Казахстан 11%
3 Китай 9%
4 Абхазия 5%
5 Беларусь 5%
6 Грузия 4%
7 Армения 4%
8 ОАЭ 4%
9 Египет 3%
10 Узбекистан 2%
Фото: Ана Пушкина / МТС

Больше всего в процентном выражении относительно общего количества студентов за рубеж отправлялись студенты Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва в Саранске (97%), Балтийского федерального университета им. И. Канта (84%) в Калининграде и Уральского федерального университета в Екатеринбурге (82%). На четвертом месте Тюменский государственный университет, 78% студентов которого выезжали летом в ближнее или дальнее зарубежье, на пятом — Национальный исследовательский Томский государственный университет (75%).

Фото: Анна Пушкина / МТС

Методика

Исследование проводилось с помощью анализа больших данных на основе обезличенных данных абонентов МТС. В исследовании приняли участие 42 вуза — российские академии и университеты, федеральные государственные и национальные исследовательские университеты, расположенные в федеральных округах России. Период исследования — с июня по август 2023 года. В исследовании не учитывались поездки продолжительностью менее двух дней, чтобы исключить транзитные визиты.

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#Тюмень#Ирина Швецова#Турция#Абхазия#Казахстан#МТС#Каникулы#Египет#Иран#Китай#Грузия#Путешествия#Беларусь#Армения#Африка#Бразилия#Узбекистан#Тюменский государственный университет#Литва#ОАЭ
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