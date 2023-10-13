Студенты ТюмГУ вошли в топ-5 самых путешествующих за рубеж

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По данным Big Data МТС, студенты вузов выезжали на каникулах за рубеж чаще, чем в прошлом году, почти на четверть. Самой популярной страной стала Турция. Наибольший всплеск в турпотоке — в шесть раз — пришелся на Китай, который открыл границы после трехлетнего перерыва, и между Россией и Китаем было возобновлено прямое авиасообщение. В целом в страны Восточной Азии количество поездок студентов выросло в пять раз.
В три раза больше российских студентов по сравнению с прошлым летом выезжало в страны Южной Америки, самыми популярными стали Эквадор и Бразилия, а также Юго-Восточной Азии, где чаще всего посещали Вьетнам и Индонезию. Количество выезжающих в Африку и страны Ближнего Востока удвоилось. Самыми популярными странами на Африканском континенте стали Египет и Марокко, на Ближнем Востоке — Объединённые Арабские Эмираты и Иран.
В страны ближнего зарубежья в прошедшие каникулы ездили реже: турпоток в них снизился на 5%, хотя в некоторые из соседних стран (Армению, Грузию, Узбекистан, Молдову и Литву) вырос от 10 до 50%. Это направление занимает шесть позиций первой десятки самых популярных стран среди студентов.
Топ-10 стран для посещения во время летних каникул 2023 года студентами российских вузов с указанием доли от общего числа студентов, выехавших летом за рубеж:
|1
|Турция
|22%
|2
|Казахстан
|11%
|3
|Китай
|9%
|4
|Абхазия
|5%
|5
|Беларусь
|5%
|6
|Грузия
|4%
|7
|Армения
|4%
|8
|ОАЭ
|4%
|9
|Египет
|3%
|10
|Узбекистан
|2%
Больше всего в процентном выражении относительно общего количества студентов за рубеж отправлялись студенты Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва в Саранске (97%), Балтийского федерального университета им. И. Канта (84%) в Калининграде и Уральского федерального университета в Екатеринбурге (82%). На четвертом месте Тюменский государственный университет, 78% студентов которого выезжали летом в ближнее или дальнее зарубежье, на пятом — Национальный исследовательский Томский государственный университет (75%).
Исследование проводилось с помощью анализа больших данных на основе обезличенных данных абонентов МТС. В исследовании приняли участие 42 вуза — российские академии и университеты, федеральные государственные и национальные исследовательские университеты, расположенные в федеральных округах России. Период исследования — с июня по август 2023 года. В исследовании не учитывались поездки продолжительностью менее двух дней, чтобы исключить транзитные визиты.