Студенты ТюмГУ вошли в топ-5 самых путешествующих за рубеж

По данным Big Data МТС, студенты вузов выезжали на каникулах за рубеж чаще, чем в прошлом году, почти на четверть. Самой популярной страной стала Турция. Наибольший всплеск в турпотоке — в шесть раз — пришелся на Китай, который открыл границы после трехлетнего перерыва, и между Россией и Китаем было возобновлено прямое авиасообщение. В целом в страны Восточной Азии количество поездок студентов выросло в пять раз.