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В Тюменской области 6 предприятий работают в офшорах.

«Инопредприниматели»: сколько заработали компании из оффшоров в Тюменской области

6 декабря 2023, 01:04
Фото: 1MI
В Тюменской области 6 предприятий работают в офшорах.
В спецпроекте «Нашего города» «Инопредприниматели» мы говорим о компаниях региона, которые сотрудничают с иностранцами. Так, в Тюменской области есть ряд компаний, которые связаны с оффшорными государствами.

Офшорами в общепринятой терминологии называют страны с пониженным налогообложением, они являются особенно привлекательными для инвесторов со всего мира. Тюменские предприниматели тоже не прочь воспользоваться этой услугой. В регионе предприятий, бенефициары которых относятся к офшорам, насчитывается 6, причем 5 из них считаются ныне недружественными.

Совокупные активы: 1,9 млрд рублей

Совокупная выручка: 6,8 млрд рублей

Совокупная прибыль: -414 млн рублей

Кипр

Большинство предприятий, связанных с оффшорами, выбирают для сотрудничества Кипр, который в мире называют «оффшорной столицей». Таких компаний в Тюменской области — 3, и они являются наиболее прибыльными. Эти фирмы специализируются на производстве строительных материалов, бурении и производстве полых стеклянных изделий.

«Прописку» на Кипре имеет ООО «Интегра-Бурение», зарабатывающее на предоставлении услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. За 2022 год эта компания принесла 4,7 миллиарда выручки при чистой прибыли, а точнее убытка в -504 миллиона рублей, из-за чего совокупная прибыль всех оффшорных компаний и оказалась отрицательной.

Более 2 миллиардов выручки при чистой прибыли в 90 миллионов рублей приносит ООО «Стеклотех». Оно на 80% принадлежит закрытому акционерному обществу «Ю-ВИ-СИ ЛИМИТЕД», на 13,40% Елене Острягиной и на оставшиеся 6,60% самому ООО «Стеклотех».

Третья компания в этом блоке — ООО «Запсибпром» с выручкой в 3,3 миллиона и чистой прибылью в -234 тысячи рублей. Оно на все 100% принадлежит AXSONVILLE MANAGEMENT LIMITED.

Люксембург, Сейшельские и Виргинские острова

Оставшиеся 3 компании связаны именно с этими субъектами. Так, строительная компания ООО «Атлюкс» стала единственной, работающей с дружественными Сейшельскими островами. Эта форма на 9,09% принадлежит «ЛАУРЕМ БИЗНЕС КОР.», а на оставшуюся часть — самой себе.

С Виргинскими островами работает ООО «ТНГ Групп», которая на 100% принадлежит ТНГ ЭНЕРДЖИ ГРУП ЛТД. Эта компания занимается производством товарного бетона.

Метрологическая ООО «Миноль Энергосбережение» принадлежит акционерному обществу «Минол Центр», зарегистрированному в Люксембурге и приносит за 2022 год 6,6 миллиона выручки и 31 тысячу рублей чистой прибыли.

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#Экономика#Тюменская область#Люксембург#Кипр#Оффшоры#Алиса Вернер#Инопредприниматели#Сейшельские острова#Виргинские острова
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