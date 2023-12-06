«Инопредприниматели»: сколько заработали компании из оффшоров в Тюменской области

Офшорами в общепринятой терминологии называют страны с пониженным налогообложением, они являются особенно привлекательными для инвесторов со всего мира. Тюменские предприниматели тоже не прочь воспользоваться этой услугой. В регионе предприятий, бенефициары которых относятся к офшорам, насчитывается 6, причем 5 из них считаются ныне недружественными.