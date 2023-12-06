«Инопредприниматели»: сколько заработали компании из оффшоров в Тюменской области

Posted Сегодня, 01:04
Published Сегодня, 01:04
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Офшорами в общепринятой терминологии называют страны с пониженным налогообложением, они являются особенно привлекательными для инвесторов со всего мира. Тюменские предприниматели тоже не прочь воспользоваться этой услугой. В регионе предприятий, бенефициары которых относятся к офшорам, насчитывается 6, причем 5 из них считаются ныне недружественными.
Совокупные активы: 1,9 млрд рублей
Совокупная выручка: 6,8 млрд рублей
Совокупная прибыль: -414 млн рублей
Большинство предприятий, связанных с оффшорами, выбирают для сотрудничества Кипр, который в мире называют «оффшорной столицей». Таких компаний в Тюменской области — 3, и они являются наиболее прибыльными. Эти фирмы специализируются на производстве строительных материалов, бурении и производстве полых стеклянных изделий.
«Прописку» на Кипре имеет ООО «Интегра-Бурение», зарабатывающее на предоставлении услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. За 2022 год эта компания принесла 4,7 миллиарда выручки при чистой прибыли, а точнее убытка в -504 миллиона рублей, из-за чего совокупная прибыль всех оффшорных компаний и оказалась отрицательной.
Более 2 миллиардов выручки при чистой прибыли в 90 миллионов рублей приносит ООО «Стеклотех». Оно на 80% принадлежит закрытому акционерному обществу «Ю-ВИ-СИ ЛИМИТЕД», на 13,40% Елене Острягиной и на оставшиеся 6,60% самому ООО «Стеклотех».
Третья компания в этом блоке — ООО «Запсибпром» с выручкой в 3,3 миллиона и чистой прибылью в -234 тысячи рублей. Оно на все 100% принадлежит AXSONVILLE MANAGEMENT LIMITED.
Оставшиеся 3 компании связаны именно с этими субъектами. Так, строительная компания ООО «Атлюкс» стала единственной, работающей с дружественными Сейшельскими островами. Эта форма на 9,09% принадлежит «ЛАУРЕМ БИЗНЕС КОР.», а на оставшуюся часть — самой себе.
С Виргинскими островами работает ООО «ТНГ Групп», которая на 100% принадлежит ТНГ ЭНЕРДЖИ ГРУП ЛТД. Эта компания занимается производством товарного бетона.
Метрологическая ООО «Миноль Энергосбережение» принадлежит акционерному обществу «Минол Центр», зарегистрированному в Люксембурге и приносит за 2022 год 6,6 миллиона выручки и 31 тысячу рублей чистой прибыли.