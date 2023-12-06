nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:08

Published Сегодня, 01:08

Modified Сегодня, 01:08

Updated Сегодня, 01:08

Европейцы занимаются промышленностью, торговлей и строительством.

«Инопредприниматели»: какой бизнес ведут британцы и европейцы в Тюменской области

6 декабря 2023, 01:08
Фото: 1MI
Европейцы занимаются промышленностью, торговлей и строительством.
В новом спецпроекте «Инопредприниматели» мы рассказываем о компаниях региона с зарубежной «пропиской». 20 из них работают со странами, входящими в Европейский союз.

На сегодняшний день все страны Евросоюза для России считаются недружественными. Но в Тюменской области все же работают с юридическими и физическими лицами из этого объединения. В частности, тюменские компании связаны с Италией, Германией, Латвией, Португалией, Болгарией, Словакией, Нидерландами и Швейцарией, не входящей в ЕС.

Совокупные активы: 34,6 млрд рублей

Совокупная выручка: 46,2 млрд рублей

Совокупная прибыль: 1 млрд рублей

Преимущественно эти компании занимаются промышленностью, торговлей и строительством. Но самой прибыльной является немецкая компания, предоставляющая услуги по бурению скважин — ООО «КСА Дойтаг Раша», которая принадлежит «КЦА Дойтаг Дриллинг ГМБХ», зарегистрированной в Германии. Она в 2022 году принесла выручку в 10,9 миллиарда рублей, чистая прибыль составила — 2,6 миллиарда.

Также в Тюменской области есть европейская гостиница и ресторан. Итальянцы, а точнее один из них — Синьорини Лука, полностью владеет ресторанным ООО «Империум». А швейцарский IRB HOLDING AG на 95% владеет гостиничным ООО «Виктория, 5% которого также принадлежит швейцарцу с непростым именем — Диаш Гомеш Салвадор Жозе Жоаким.

Также есть в регионе и медицинская организация, которой владеет итальянец, на 50% ООО «Диагностика Регион» принадлежит Дамиани Роберто, а на оставшуюся половину россиянину — Станиславу Плещеву.

Ветеринар предположил, что «голубь-мутант» из Британии принадлежит к породе дутыш
Узнать подробнее

Какие компании сотрудничают с британцами?

Сотрудничество с Великобританией, которая также считается недружественной, в Тюменской области не особо распространено. С британцами работают 4 компании.

Совокупные активы: 23,9 млн рублей

Совокупная выручка: 155 млн рублей

Совокупная прибыль: 22,2 млн рублей

Эти компании занимаются дополнительным образованием, консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, курируют деятельность грузового транспорта и больничных организаций.

У школы иностранных языков НО ЧУДО «СЕТ-ТМ» в собственниках числится CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING UK LIMITED. Выручка этого учреждения за 2022 год составила 22,7 миллиона, а чистая прибыль — 6,2 миллиона.

Читайте также:
В Тюмени появятся городские термы с бассейнами и саунамиВТБ: тюменские предприниматели за год увеличили внешнеторговый оборот с Китаем на 74%Новая школа в центре Тюмени появится в 2026 году
#Экономика#Строительство#Тюменская область#Промышленность#Торговля#Германия#Италия#Словакия#Нидерланды#Швейцария#Болгария#Европейский Союз#Португалия#Алиса Вернер#Инопредприниматели
Подпишитесь
В Тюмени появятся городские термы с бассейнами и саунами
Вчера, 02:44
«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени
4 декабря, 09:26
На Тюмень надвигаются экстремальные 40-градусные морозы
Вчера, 07:42
В Новый год с плохим настроением: тюменцы перечислили худшие подарки
Вчера, 05:56
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
4 декабря, 07:22
В зоне СВО погиб 31-летний контрактник из Тюменской области
Вчера, 07:17