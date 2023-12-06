«Инопредприниматели»: какой бизнес ведут британцы и европейцы в Тюменской области

Posted Сегодня, 01:08
Published Сегодня, 01:08
Modified Сегодня, 01:08
Updated Сегодня, 01:08
На сегодняшний день все страны Евросоюза для России считаются недружественными. Но в Тюменской области все же работают с юридическими и физическими лицами из этого объединения. В частности, тюменские компании связаны с Италией, Германией, Латвией, Португалией, Болгарией, Словакией, Нидерландами и Швейцарией, не входящей в ЕС.
Совокупные активы: 34,6 млрд рублей
Совокупная выручка: 46,2 млрд рублей
Совокупная прибыль: 1 млрд рублей
Преимущественно эти компании занимаются промышленностью, торговлей и строительством. Но самой прибыльной является немецкая компания, предоставляющая услуги по бурению скважин — ООО «КСА Дойтаг Раша», которая принадлежит «КЦА Дойтаг Дриллинг ГМБХ», зарегистрированной в Германии. Она в 2022 году принесла выручку в 10,9 миллиарда рублей, чистая прибыль составила — 2,6 миллиарда.
Также в Тюменской области есть европейская гостиница и ресторан. Итальянцы, а точнее один из них — Синьорини Лука, полностью владеет ресторанным ООО «Империум». А швейцарский IRB HOLDING AG на 95% владеет гостиничным ООО «Виктория, 5% которого также принадлежит швейцарцу с непростым именем — Диаш Гомеш Салвадор Жозе Жоаким.
Также есть в регионе и медицинская организация, которой владеет итальянец, на 50% ООО «Диагностика Регион» принадлежит Дамиани Роберто, а на оставшуюся половину россиянину — Станиславу Плещеву.
Сотрудничество с Великобританией, которая также считается недружественной, в Тюменской области не особо распространено. С британцами работают 4 компании.
Совокупные активы: 23,9 млн рублей
Совокупная выручка: 155 млн рублей
Совокупная прибыль: 22,2 млн рублей
Эти компании занимаются дополнительным образованием, консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, курируют деятельность грузового транспорта и больничных организаций.
У школы иностранных языков НО ЧУДО «СЕТ-ТМ» в собственниках числится CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING UK LIMITED. Выручка этого учреждения за 2022 год составила 22,7 миллиона, а чистая прибыль — 6,2 миллиона.