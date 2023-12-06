«Инопредприниматели»: какой бизнес ведут британцы и европейцы в Тюменской области

На сегодняшний день все страны Евросоюза для России считаются недружественными. Но в Тюменской области все же работают с юридическими и физическими лицами из этого объединения. В частности, тюменские компании связаны с Италией, Германией, Латвией, Португалией, Болгарией, Словакией, Нидерландами и Швейцарией, не входящей в ЕС.