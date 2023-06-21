Ветеринар предположил, что «голубь-мутант» из Британии принадлежит к породе дутыш

По словам собеседника издания, тот необычный вид птицы, который удивил интернет-пользователей сейчас, раньше был известен практически каждому советскому школьнику. Вид породы дутыш действительно необычен, кроме того, на видео может присутствовать немного фотошопа, либо же имеет место мутация. Это специально выведенная порода, которая разводится даже в России. «Голубь-мутант» на видео обладает более выраженными признаками своего вида.