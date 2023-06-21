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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Ветеринар предположил, что «голубь-мутант» из Британии принадлежит к породе дутыш

21 июня 2023, 16:31
Попавший на видео в Британии «голубь-мутант», скорее всего, является представителем породы дутыш. Такими предположениями в беседе с NEWS.ru поделился ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Как сообщает NEWS.ru, эксперт назвал данную породу достаточно распространенной. Она, в том числе, встречается и в России. При этом ветеринар не исключает, что особь из видеоролика обладает определенными мутациями.

По словам собеседника издания, тот необычный вид птицы, который удивил интернет-пользователей сейчас, раньше был известен практически каждому советскому школьнику. Вид породы дутыш действительно необычен, кроме того, на видео может присутствовать немного фотошопа, либо же имеет место мутация. Это специально выведенная порода, которая разводится даже в России. «Голубь-мутант» на видео обладает более выраженными признаками своего вида.

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