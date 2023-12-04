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ВТБ: тюменские предприниматели за год увеличили внешнеторговый оборот с Китаем на 74%

ВТБ: тюменские предприниматели за год увеличили внешнеторговый оборот с Китаем на 74%

4 декабря 2023, 08:19
Фото: 1MI
Предприятия среднего и малого бизнеса Тюменской области усилили сотрудничество с партнерами Китайской Народной Республики. Направление в 2023 году показало максимальный прирост в 74% по сравнению с показателями 2022 года. Об этом на прошедшем ТЭФ сообщил управляющий ВТБ в регионе Евгений Федосов.

По России наибольшая динамика зафиксирована в торговле с компаниями Ирана, Кубы, Индии и Вьетнама. В масштабах страны самый значительный внешнеторговый оборот приходится на Беларусь — 53%. КНР в структуре государств-партнеров на втором месте, занимает 27%, в то время как у тюменских клиентов банка Китай лидирует. Его доля увеличилась уже до 60%.

Количество валютных счетов предпринимателей среднего и малого бизнеса региона в банке за десять месяцев 2023 года выросло на 6%. Сейчас на сопровождении находятся порядка 250 контрактов тюменских компаний с контрагентами в 19 странах. При этом напомню, что в ВТБ доступны операции и переводы во всех основных национальных валютах дружественных стран: китайские юани, белорусские рубли, казахстанские тенге, индийские рупии, вьетнамские донги, армянские драмы, азербайджанские манаты, дирхамы ОАЭ. А новой валютой расчетов в 2023 году стал иранский риал, — отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

ВТБ совершенствует цифровую экосистему для участников внешнеэкономической деятельности, создавая эффективные инструменты работы на зарубежных рынках. Так, в ноябре появились новые комплексные решения — дополнительные опции «ВЭД.Рубли» и «ВЭД. Валюта», включающие расчеты, консалтинг, бесплатные трансграничные переводы, сниженную комиссию за валютный контроль, экспертизу контракта, проверку партнера и льготные условия обслуживания для компаний — экспортеров. Также банк запустил Центр поддержки и экспертизы ВЭД, позволяющий обеспечить сопровождение компаний малого и среднего бизнеса на всех этапах международных сделок экспертами и квалифицированными консультантами.

#Экономика#Бизнес#Тюменская область#Банк#ВТБ#Торговля#Валюта#Малый бизнес#Малый и средний бизнес#Анастасия Имамахметова
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