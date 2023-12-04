ВТБ: тюменские предприниматели за год увеличили внешнеторговый оборот с Китаем на 74%

По России наибольшая динамика зафиксирована в торговле с компаниями Ирана, Кубы, Индии и Вьетнама. В масштабах страны самый значительный внешнеторговый оборот приходится на Беларусь — 53%. КНР в структуре государств-партнеров на втором месте, занимает 27%, в то время как у тюменских клиентов банка Китай лидирует. Его доля увеличилась уже до 60%.