«Иннопредприниматели»: какой бизнес ведут выходцы из СНГ в Тюменской области

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В Тюменской области большинство предпринимателей, сотрудничающих с иностранцами, работают именно с выходцами из стран СНГ. По минимальным подсчетам, таких компаний в регионе — 106, а это почти 62% от общего числа гибридных компаний тюменцев и иностранцев. Однако сейчас нельзя точно установить, живет ли совладелец бизнеса в другой стране или же он переехал в Россию и работает по старому паспорту.
Совокупные активы: 902 млн рублей
Совокупная выручка: 2,4 млрд рублей
Совокупная прибыль: 241 млн рублей
Чаще всего предприниматели из стран СНГ в Тюменской области занимаются деятельностью, связанной с торговлей, таких компаний насчитывается 43, что составляет почти половину показателя по всем видам деятельности. По большей части такие фирмы продают товары, расходники для сельскохозяйственной деятельности, еду и напитки, а также услуги разнорабочих.
Мы выделили три самых крупных и интересных компании, чтобы подробнее разобрать их деятельность.
Одной из самых прибыльных среди компаний, которые работают с представителями стран СНГ в сфере торговли, стала ООО «Цоколь» во главе с азербайджанцем Нусраддином Юсифовым. Фирма занимается отделочными и завершающими ремонтными работами, что принесло за 2022 год выручку в 109,5 миллиона рублей.
Как показывает практика, работать с азербайджанцами выгоднее всего, ведь большинство прибыльных компаний имеют в совладельцах граждан этой страны. Так же произошло и с успешной ООО «Рада», занимающейся продажей овощей и фруктов. Эта деятельность приносит компании, которой владеет Алы Бурджуев, выручку в 93,2 миллиона рублей по данным за 2022 году.
Также неплохой доход приносит ООО «Грация». Она принадлежит гражданке Беларуси Ольге Кудренок и специализируется на оптовой продаже одежды. Выручка «Грации» за прошлый год составила 49,6 миллиона рублей при чистой прибыли в 1,3 миллиона.
С недружественной Украиной в сфере торговли имеет связь лишь одна компания — ООО «Монтажник», ею владеет Рафаил Текучер. Фирма специализируется на ремонте машин и оборудования.
В этой области бизнес ведет 20 компаний, которые связаны с выходцами из СНГ. Чаще всего эти фирмы строят жилые дома, дороги и занимаются благоустройством. Большинство компаний в этой области принадлежит армянам, их бизнес также можно назвать наиболее прибыльным по сравнению с другими иностранцами.
Больше прочих зарабатывает армянская компания ООО «Ивдорстрой», принадлежащая Ивану Варданяну. Выручка этой компании за прошлый год превысила 220 миллионов рублей.
Но преуспевают в строительной сфера и белорусы, компания Сергея Должонка и Валентина Имамова ООО «СК Монолит Строй» принесла предпринимателям более 80 миллионов выручки за 2022 год.
С гражданами Украины и в этом блоке сотрудничает одна компания, принадлежащая Станиславу Долиновскому, это ООО «Абсолютсервис».
В этой сфере работают 11 компаний, преимущественно из Беларуси и Узбекистана. Они занимаются предоставлением услуг по перевозкам, а также арендой и лизингом автомобилей.
Наиболее прибыльными можно назвать азербайджанскую ООО «ЛК Логиус» и белорусскую ООО «Добраник». Первой владеет Русиф Новрузов, второй — Павел Дадыкин. Однако «Логиус» обходит белорусских коллег по выручке, у этой фирма она составлет 147,7 миллиона, тогда как у «Добраника» — 136,1 миллиона.
С Украиной в вопросе транспорта связана одна компания — ООО «Доходные Авто», она предоставляет услуги аренды и лизинга автомобилей. Но ее название нельзя назвать говорящим, выручка фирмы в 2022 году составила всего 368 тысяч рублей, а чистая прибыль — 140 тысяч рублей.
Также компании представителей стран СНГ в Тюменской области занимаются ресторанным бизнесом, оказанием медицинских услуг, промышленностью и деятельностью в IT-сфере.
Так в городе работает стоматология — ООО «Кудесник», принадлежащая армянину Левону Мусеяну. Эта компания в прошлом году получила выручку в 11 миллионов рублей.
Работает в регионе также успешная армянская компания по переработке мяса — ООО «МК Эверест», она принадлежит Андранику Гарагавуряну и принесла ему в 2022 году 329,8 миллиона рублей.
Более 36 миллионов выручки принес ресторан ООО «Рони Брос», одним из владельцев которого числится выходец из Казахстана. Активы этой компании распределены между Даниилом Логвиненко (35%), Арсением Пирожковым (35%) и Дмитрием Ахуновым (30%).