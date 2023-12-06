«Иннопредприниматели»: какой бизнес ведут выходцы из СНГ в Тюменской области

В Тюменской области большинство предпринимателей, сотрудничающих с иностранцами, работают именно с выходцами из стран СНГ. По минимальным подсчетам, таких компаний в регионе — 106, а это почти 62% от общего числа гибридных компаний тюменцев и иностранцев. Однако сейчас нельзя точно установить, живет ли совладелец бизнеса в другой стране или же он переехал в Россию и работает по старому паспорту.