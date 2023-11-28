Компании малого и среднего бизнеса оформили льготных инвесткредитов на 90 млн руб

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В течение указанного периода мерой поддержки воспользовались свыше 950 предприятий, пишет ТАСС.
По словам министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, в условиях роста ключевой ставки в программе «ПСК+1764» были сохранены льготные условия для предприятий МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях. Таким образом, компании, занятые в обрабатывающем производстве, логистической отрасли, гостиничном бизнесе, а также в профессиональной и научно-технической деятельности, по-прежнему могут привлекать заемные средства на выгодных условиях.
В этом году программой льготного инвестиционного кредитования субъектов МСП активнее всего пользуются предприниматели столицы, где за обозначенный выше период было заключено кредитных договоров на общую сумму 6,6 млрд рублей. Также в пятерку лидеров вошли Республика Татарстан (5,9 млрд), Подмосковье (4,7 млрд), Приморье (4,6 млрд) и Свердловская область (4,14 млрд). Первую десятку пополнили Санкт-Петербург с 4,13 млрд кредитных средств, Новосибирская и Челябинская области с 4,12 и 3,7 млрд соответственно, а также Пермский край (3,7 млрд) и Белгородская область (2,8 млрд рублей).
Согласно заявлению Александра Исаевича, генерального директора Корпорации МСП, охотнее остальных в текущем году по программе «ПСК+1764» кредитовались компании малого и среднего бизнеса в отрасли обрабатывающего производства. За минувшие 10 месяцев 670 предприятий из данной сферы привлекли финансирование на общую сумму, превышающую 53 млрд рублей. В сфере транспортировки и хранения 162 субъекта МСП оформили займов почти на 26,6 млрд рублей. Инвесткредиты в общем объеме 11,4 млрд рублей получили 109 компаний сферы гостиничного бизнеса, и еще 1 млрд рублей привлекли предприятия, осуществляющие научно-техническую деятельность.
Согласно условиям программы, субъекты МСП из приоритетных сфер могут получить кредитование на инвестиционные цели от 50 млн до 2 млрд рублей. Финансирование в рамках проекта предоставляется на период до десяти лет, пять из которых приходятся на собственно льготный период. Ставки, действующие первые три года, составляют 7,5% годовых для средних предприятий и 9% — для малых и микропредприятий. На два последующих года устанавливается ставка программы «1764», определенная на момент заключения кредитного соглашения.
Льготное финансирование субъектов МСП «ПСК+1764» осуществляется в соответствии с целями нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного лидером Российской Федерации Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.