Компании малого и среднего бизнеса оформили льготных инвесткредитов на 90 млн руб

Согласно условиям программы, субъекты МСП из приоритетных сфер могут получить кредитование на инвестиционные цели от 50 млн до 2 млрд рублей. Финансирование в рамках проекта предоставляется на период до десяти лет, пять из которых приходятся на собственно льготный период. Ставки, действующие первые три года, составляют 7,5% годовых для средних предприятий и 9% — для малых и микропредприятий. На два последующих года устанавливается ставка программы «1764», определенная на момент заключения кредитного соглашения.